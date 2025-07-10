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Власть

Кыргызстан и Якутия укрепляют культурно-гуманитарные связи

В рамках рабочего визита в Республику Саха (Якутия) заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел встречу с главой Республики Айсеном Николаевым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

По ее данным, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Якутией, включая реализацию совместных проектов в сфере культуры, экономики, сельского хозяйства и спорта. Особое внимание было уделено укреплению народной дипломатии и сохранению общего историко-культурного наследия.

Эдиль Байсалов отметил важность дальнейшего развития связей между братскими народами. Он подчеркнул, что отношения между Кыргызстаном и Республикой Саха находятся на подъеме и приобретают новое содержание в духе дружбы и взаимного уважения.

В рамках визита Эдиль Байсалов также возложил цветы к памятнику выдающемуся государственному и общественному деятелю, уроженцу Якутии Максиму Аммосову, который руководил автономной Кара-Кыргызской областью в составе РСФСР и сыграл ключевую роль в становлении советской государственности в Кыргызстане.

Кыргызская делегация принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных XXII Играм Манчаары, символизирующим силу национального духа и единство народов России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335781/
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