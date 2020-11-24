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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Запретить людям с другим гражданством занимать госдолжности предложили члены КС

Члены конституционного совещания предложили вернуть норму, запрещающую людям с иным гражданством занимать политические, государственные и должности судей в Кыргызстане.

В секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» идет обсуждение статьи 36 главы 3 «Политические права».

Члены конституционного совещания предложили внести в статью пятым пунктом данную норму.

По словам омбудсмена Токона Мамытова, сегодня 476 тысяч кыргызстанцев имеют гражданство других государств.

«Если человек, имеющий несколько гражданств, будет работать на ключевых государственных должностях и при возникновении проблем уедет в другую страну, где имеет второе гражданство, кто понесет ответственность?» — заявил председатель Совета адвокатов Билим Райымкулов.

В целях эффективной работы КС созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174285/
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