Права народа выше прав человека: члены конституционного совещания спорят

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. В ходе заседания члены совещания поспорили о формулировке одной из статей Основного закона «Права и свободы народа защищаются настоящей Конституцией и законами Кыргызской Республики».

Профессор Сыртбай Мусаев заявил, что права народа должны быть выше прав человека.

«Сейчас нет прав народа, есть право человека. У кыргызского народа нет своих прав. Почему мы забываем об обязанностях? Почему мы защищаем только права?» — сказал Сыртбай Мусаев.

Другие отметили, что в законе необходимо прописать, что помимо прав, есть и обязанности гражданина.

Член конституционного совещания Эдиль Байсалов заявил, что нельзя путать понятия «народ» и «государство».

«Конституция — основа государства и права. В случае, если вы хотите прописать права этноса, то давайте исходить из того, что эти идеи дискредитированы. Все государства мира сейчас исходят из соблюдения прав человека. Декларация о правах человека была принята после Второй мировой войны и победы над нацизмом и фашизмом», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.