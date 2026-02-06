ООН запрашивает $400 миллионов для решения задач в области прав человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк объявил о начале кампании по сбору $400 миллионов на 2026 год для решения глобальных задач в сфере прав человека.

В 2025 году сотрудники Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) в 87 странах обеспечили наблюдение за более чем 1,3 тысячи судебными процессами, оказали поддержку 67 тысячам переживших пытки людей, задокументировали десятки тысяч нарушений и способствовали освобождению более 4 тысяч человек послепроизвольных задержаний.

В результате сокращения финансирования в 2025 году УВКПЧ смогло провести лишь 5 тысяч миссий по мониторингу прав человека по сравнению с 11 тысячами в 2024-м.

«Наши доклады предоставляют достоверную информацию о преступлениях и тенденциях в области прав человека в то время, когда истина размывается дезинформацией и цензурой. Они служат основой для обсуждений как в Совете безопасности ООН, так и в Совете по правам человека, и широко цитируются международными судами, предоставляя важные доказательства для обеспечения подотчетности», — сказал верховный комиссар.

Он также с сожалением отметил, что УВКПЧ потеряло около 300 сотрудников из 2 тысяч и было вынуждено закрыть или резко сократить свое присутствие в 17 странах, что привело к прекращению программ, жизненно важных для находящихся под угрозой, уязвимых или маргинализированных сообществ — от Колумбии и Гвинеи-Бисау до Таджикистана.

По данным Службы новостей ООН, в 2025 году утвержденный регулярный бюджет управления составлял $246 миллионов, однако было получено лишь $191,5 миллиона. Дополнительно запрашивалось $500 миллионов добровольных взносов, из которых доноры предоставили только $257,8 миллиона.

На 2026 год Генеральная Ассамблея ООН утвердила регулярный бюджет УВКПЧ в размере $224,3 миллиона, формируемый за счет обязательных взносов государств. Эта сумма на 10 процентов меньше, чем в 2025-м, при этом сохраняется неопределенность относительно объема средств, которые управление получит фактически. В рамках кампании на 2026 год управление запрашивает дополнительно $400 миллионов добровольных взносов.