США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях. В их числе 31 структура Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом информирует Белый дом.

«Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США», — говорится в сообщении.

Список организаций в публикации Белого дома не указан. Но отмечается, что американские налогоплательщики «потратили миллиарды» на финансирование международных организаций, «получив при этом незначительную отдачу».

Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США ранее вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Парижского соглашения по климату, Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).