Amnesty International призвала США поднять вопрос прав человека на «C5+1»

На фоне проведения в Вашингтоне саммита «C5+1», на котором впервые под эгидой этого формата встретятся лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, организация Amnesty International USA обратилась к президенту Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом поставить защиту прав человека в центр переговоров.

По словам Amnesty International, саммит предоставляет «важную возможность» обсудить продолжающееся давление на свободу СМИ, гражданское общество и права представителей сообщества LGBTQI+ в странах региона.

«По мере того, как авторитарные практики в Центральной Азии усиливаются, крайне важно, чтобы президент Дональд Трамп призвал лидеров региона сосредоточиться на защите прав человека. Этот саммит — шанс и испытание для Соединенных Штатов, чтобы продемонстрировать — они способны сыграть позитивную роль в продвижении прав человека и опровергнуть ожидания, что саммит будет отражать исключительно деловой подход к региону», — заявил директор по адвокации в Европе и Центральной Азии Amnesty International USA Бен Линден.

Amnesty International отмечает, что власти стран Центральной Азии продолжают подавлять инакомыслие и ограничивать основные свободы. Усиливается контроль над СМИ и гражданским обществом, сужается пространство для свободы выражения мнений, собраний и объединений. Журналисты подвергаются давлению, а неправительственные организации вынуждены прекращать работу. Представители LGBTQI+ сообщества сталкиваются с системной дискриминацией, преследованиями и насилием.

Правозащитники региона регулярно подвергаются угрозам, запугиванию, судебным преследованиям и произвольным арестам.

«Если президент Дональд Трамп не поднимет эти вопросы, то Конгресс должен вмешаться и настоять на прекращении нападок на гражданское общество и уязвимые группы в Центральной Азии. Молчание на саммите будет воспринято как сигнал безнаказанности для властей региона», — заявил Бен Линден.

Кроме того, Amnesty International выразила обеспокоенность тем, что страны Центральной Азии стремятся расширить добычу критически важных минералов — направление, вызывающее особый интерес у администрации Дональда Трампа.

«Мы призываем Конгресс осуществлять контроль над любыми соглашениями, достигнутыми в ходе саммита, включая проекты по добыче полезных ископаемых, — отметил представитель организации. — Такие соглашения должны предусматривать обязательные консультации с местными сообществами и гражданским обществом, чтобы учесть их законные экологические и правозащитные опасения до начала реализации проектов».
