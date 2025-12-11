18:57
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

Фестиваль документальных фильмов о правах человека пройдет в Бишкеке

В Бишкеке с 12 по 16 декабря пройдет XIX Международный фестиваль документальных фильмов о правах человека под лозунгом «Устойчивость в кризисное время». Об этом сообщили в общественном объединении «Бир Дуйно Кыргызстан».

Программа включает 22 документальных фильма из стран СНГ, США, Германии и Новой Зеландии.

В день открытия состоится премьера документального фильма «Мандат» швейцарского режиссера Стефана Циглера. Над лентой работали восемь лет. Премьеры с успехом прошли в Албании и Тунисе. Показ в Бишкеке станет дебютом картины в Центральной Азии.

В рамках фестиваля пройдут экспертные лаборатории с участием 11 специалистов из Франции. Среди них — эксперты по продвижению прав человека, развитию гражданского общества и защите свобод.

Церемония открытия сотоится 12 декабря в 17.00 по адресу: улица Горького, 1/2, «Технопарк», зал Event Metta.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354261/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
ООН обеспокоена возможным возвращением смертной казни в Кыргызстане
Пытки, суды и насилие. Большое интервью с омбудсменом КР в День прав человека
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем прав человека
Amnesty International призвала США поднять вопрос прав человека на «C5+1»
Фильм «Август» откроет Фестиваль российского кино в Кыргызстане
Фильм кыргызстанского режиссера вошел в программу международного кинофестиваля
В ООН негативно отреагировали на принятие в КР нового закона об омбудсмене
В Бишкеке пройдет Фестиваль японского кино — 2025
Омбудсмен: Больше всего граждане жалуются на судебные органы
Права человека обсудили МИД Кыргызстана и Европейская служба внешних действий
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
18:44
Дональд Трамп дал старт программе иммиграционных «золотых карт» Дональд Трамп дал старт программе иммиграционных «золот...
18:21
Никаких наличных. В Узбекистане вводят жесткие ограничения на покупки
18:08
Когда и сколько будут отдыхать кыргызстанцы в 2026 году: график выходных
18:05
Фестиваль документальных фильмов о правах человека пройдет в Бишкеке
17:42
Золотой USDKG: новый инструмент Кыргызстана для трансграничных платежей