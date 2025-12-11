Фестиваль документальных фильмов о правах человека пройдет в Бишкеке

В Бишкеке с 12 по 16 декабря пройдет XIX Международный фестиваль документальных фильмов о правах человека под лозунгом «Устойчивость в кризисное время». Об этом сообщили в общественном объединении «Бир Дуйно Кыргызстан».

Программа включает 22 документальных фильма из стран СНГ, США, Германии и Новой Зеландии.

В день открытия состоится премьера документального фильма «Мандат» швейцарского режиссера Стефана Циглера. Над лентой работали восемь лет. Премьеры с успехом прошли в Албании и Тунисе. Показ в Бишкеке станет дебютом картины в Центральной Азии.

В рамках фестиваля пройдут экспертные лаборатории с участием 11 специалистов из Франции. Среди них — эксперты по продвижению прав человека, развитию гражданского общества и защите свобод.

Церемония открытия сотоится 12 декабря в 17.00 по адресу: улица Горького, 1/2, «Технопарк», зал Event Metta.