Пытки, суды и насилие. Большое интервью с омбудсменом КР в День прав человека

10 декабря во всем мире отмечается День прав человека. Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева ответила на вопросы 24.kg о том, с какими нарушениями прав чаще всего сталкиваются граждане и как институт акыйкатчи помогает им.

— Как вы оцениваете ситуацию c правами человека в стране на сегодня? Какие вызовы, тенденции вы видите?

— Да, ежегодно 10 декабря во всем мире отмечается День прав человека. В этот день в 1948-м Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Это тот документ, который закрепил основные права и свободы каждого гражданина.

Для института омбудсмена 10 декабря — это день, когда нам необходимо напомнить всему обществу еще раз о важности соблюдения прав человека в Кыргызстане. И каждый год наш институт проводит национальный диалог с участием государственных органов, международных партнеров, гражданского общества, где мы обсуждаем наиболее важные, актуальные темы для нашего общества.

К примеру, в прошлом году мы посвятили наш национальный диалог гендерному равенству и защите прав женщин. В этом году мы решили посвятить его вопросам предотвращения пыток.

В целом по правам и свободам человека я хочу сказать, что наш институт проводит определенную работу. За последние 2,5 года наш институт нарастил свой потенциал по всем направлениям правозащитной деятельности. Сюда входят, безусловно, и волнующие общество вопросы защиты прав женщин и детей, вопросы миграции, защиты прав лиц, находящихся в местах лишения свободы.

На самом деле очень много вопросов. С момента рождения человека и до его смерти весь спектр прав, который может быть нарушен, входит в наш мандат. Это и социальные права, и политические, и гражданские.

— Ежегодно к вам обращаются тысячи граждан. На что больше всего жалуются кыргызстанцы?

— В наш институт поступает от 8 до 10 тысяч обращений в год. Сюда входят жалобы и в устном порядке, и на горячую линию 115, и через нашу электронную почту. К нам напрямую обращаются, не только в центральный аппарат, но и в представительства в регионах. Все эти жалобы тщательно анализируют, около 60 процентов удовлетворено, то есть мы восстановили нарушенные права граждан. Остальная часть в силу объективных, субъективных обстоятельств не может быть восстановлена, потому что прошли сроки. К нам иногда приходят люди, которые жалуются на факты, произошедшие 10, 15 или 20 лет назад.

Львиная доля наших заявлений поступает, к сожалению, на действия судебных и правоохранительных органов — более 60 процентов. Конечно, в рамках своего мандата мы вносим свои рекомендации.

— Насколько эффективно госорганы реагируют на рекомендации омбудсмена? С какими трудностями вы сталкиваетесь при их исполнении?

— К примеру, если за прошлые годы процент удовлетворенности актов реагирования не превышал буквально 25-30 процентов, на сегодня мы имеем 93 процента исполняемости рекомендаций омбудсмена именно в части выявленных системных нарушений. По ним мы даем рекомендации.

Институт акыйкатчи ни в коем случае себя не противопоставляет работе государственных органов. Мы ни в коем случае не должны заменять работу госорганов, функционал которых входит в решение тех или иных проблем. Наш институт является неким мостом между человеком, гражданином и государством. Когда человек обращается в любой государственный орган и не может оттуда получить ответ на свое заявление, тогда вмешиваемся мы.

И поэтому я хочу сказать, что эти 93 процента — ярчайший показатель нашей совместной работы с госорганами. На сегодня со стороны государственных органов есть понимание нашей работы, есть понимание того, что действительно в определенных моментах происходит нарушение прав человека в Кыргызстане. Они это понимают, принимают и исправляют. Я считаю, что это очень хорошая слаженная работа.

— Вы сказали, что в этом году национальный диалог будет посвящен вопросу предотвращения пыток. Расскажите, насколько, вообще, актуальна сейчас эта тема в КР?

— Да, в конституционный Закон «Об акыйкатчи (омбудсмене)» внесено новшество, и функции национального превентивного механизма полностью передали в ведение института омбудсмена. В настоящее время, по моим данным, процесс ликвидации наццентра еще не завершен. Превентивные посещения, которые осуществлял Национальный центр по предупреждению пыток, — это часть нашей работы в том числе.

В Кыргызстане имеется более 500 закрытых учреждений. Сюда входят не только следственные изоляторы, колонии, но также и дома, где содержатся престарелые люди, дома-интернаты, где содержатся дети. В целом я хочу сказать, что та работа, которую мы вели, будет продолжена.

Нам обязательно нужна нормативно-правовая база для того, чтобы мы не только продолжили, но и улучшили национальный превентивный механизм. При обсуждении проекта закона высказана некая озабоченность нашими международными партнерами. Но на сегодня мы провели обширный круг встреч как с гражданским обществом, так и с нашими международными партнерами. И сообща, конечно, на основании их мнений мы, я уверена, выработаем наиболее лучшую модель с учетом тех мировых практик, которые существуют в настоящее время.

— Как показывает наша статистика, из тех жалоб, которые к нам поступают, — безусловно, это правоохранительные и судебные органы. Однако в регионах вопросы в большей степени касаются не работы правоохранительных либо судебных органов, там вопросы больше социальной направленности. Мы направляем много рекомендаций в кабинет министров, Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Когда много людей обращается с одной и той же проблемой, мы понимаем, что есть системное нарушение прав. Зачастую в таких случаях необходимо вносить изменения в нормативно-правовые акты. Несмотря на то что у нашего института нет права законодательной инициативы, свои предложения мы можем вносить через депутатов.

— Не секрет, что одной из острых проблем в Кыргызстане является семейное насилие. Что вы можете сказать о ежегодном увеличении количества таких фактов?

— У нас очень активное гражданское общество. И когда возникает какая-то проблема, она просто тут же всплывает на поверхность. И это дает нам повод и основание для того, чтобы мы обратили больше внимания именно на то направление, начали проводить мониторинг. К примеру, когда в 2023 году случился тот вопиющий случай с Асель Ногойбаевой. Кыргызстан первым среди стран Центральной Азии принял закон об охране и защите от семейного насилия, но он не работал. Это показал наш мониторинг, проведенный после этого вопиющего факта насилия.В нем указано 17 государственных органов, ответственных за выполнение закона, но у них между собой взаимодействия практически не было.

На сегодня в этот закон внесены изменения — электронный браслет, повышение количества дней (от 7 до 14) ареста виновного в семейном насилии.

По данным Министерства внутренних дел, с каждым годом на 30-35 процентов растет уровень насилия. Но я бы не согласилась с тем, что статистика растет из-за того, что насилия стало больше. Я все же думаю, что за последние годы информированность населения повысилась. Женщины, которые подвергаются насилию годами, стали понимать, что есть определенные рычаги, правовые механизмы для защиты себя.

Я думаю, что те преступления, которые годами были латентными, скрытыми, просто стали всплывать на поверхность, потому что, как вы видите, у нас средства массовой информации активно реагируют на все эти факты. Вот буквально вчера в СМИ появилось видео: дети сняли, где муж избивает свою жену. Конечно, это вопиющие случаи, надо с этим бороться.

Конечно же, нам необходимо больше кризисных центров, чтобы государство могло оказывать помощь.

— Как институт омбудсмена взаимодействует с международными организациями? Как выполняются их рекомендации? Например, при обсуждении в КР каких-то спорных законов международные организации выражают свою обеспокоенность. Сотрудничают ли как-то в этих ситуациях с институтом акыйкатчи?

— Да, безусловно, международное сотрудничество для нашего института — это тоже одно из приоритетных направлений, у нас очень много международных партнеров. Они через наш институт получают информацию о том, какая у нас ситуация с тем или иным вопросом.

Институт акыйкатчи является участником шести международных правозащитных организаций, мы проводим достаточно много встреч, делимся опытом. Я всегда говорю, что не нужно придумывать велосипед. И наилучшие практики, которые существуют у наших коллег, мы пытаемся перенимать.

В мае этого года к нам приехала авторитетная группа, которая состоит из УВКПЧ, ПРООН и Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений. Комиссия приехала для того, чтобы оценить потенциал нашего института. Недавно мы получили заключение, в принципе мы им удовлетворены, есть над чем работать, есть куда стремиться. Но в целом они дали положительную оценку нашей работе.

— Какие шаги следует предпринять, чтобы Международный день прав человека не оставался формальной датой?

— То, что 10 декабря ежегодно мы обращаем внимание стольких государственных органов, — тоже некий показатель того, что люди понимают: защита прав человека — это очень важно для каждого государства. Ведь именно государство должно обеспечивать каждому человеку его защищенность. Если человек в себе будет чувствовать безопасность и защищенность, это сильное государство. Я всегда говорю, что в Кыргызстане прекрасные законы, просто их нужно выполнять. Я, например, часто в своих поездках общаюсь со своими иностранными коллегами. Мы задаем друг другу много вопросов, как у них работает тот или иной правовой механизм. На самом деле то, что есть у нас в республике, нет у них в большинстве своем.

Я с удовлетворением отмечаю, что КР — первая страна, которая ратифицировала восемь из существующих девяти конвенций по правам человека ООН.

10 декабря — это особый день для нашего института, возможность напомнить обществу о важности соблюдения прав человека в Кыргызстане. Но я считаю, что это должно быть не только 10 декабря. В эту дату мы показываем результат работы за год, даем информацию обществу и миру, что наше государство привержено соблюдать права и свободы человека.