ООН обеспокоена возможным возвращением смертной казни в Кыргызстане. Об этом сегодня на прошедшем в Бишкеке ежегодном Национальном диалоге по противодействию и предупреждению пыток и других жестоких видов обращения заявила постоянный координатор системы Организации Объединенных Наций в КР Антье Граве.

Она назвала смертную казнь одним из видов пыток и подчеркнула, что нет доказательств ее сдерживающего эффекта.

Антье Гравье также выразила признательность за внимание к ее письму о неправительственных организациях и отметила, что в последние годы в стране наблюдается тенденция к сокращению пространства для прав человека. Это делает нынешний диалог особенно своевременным. По ее мнению, права человека — это не абстрактные идеалы, а важный фактор для государства.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов затронул резонансное письмо Антье Граве, заметив, что вопрос находится на рассмотрении министерств.

Он отметил, что в новом составе парламента много правозащитников, что должно способствовать укреплению института омбудсмена.

Эдиль Байсалов также заявил, что ликвидация Центра по предупреждению пыток не была целью экономии, а произошла для избежания дублирования функций и усиления работы акыйкатчи. Он особо отметил активную позицию Антье Граве в вопросе отмены смертной казни, назвав это ответственным шагом.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что цель мероприятия — объединить усилия государственных органов, национальных институтов, международных организаций и гражданского общества в борьбе против пыток. Она напомнила, что, ратифицировав Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, Кыргызская Республика взяла на себя международные обязательства по независимому мониторингу мест принудительного содержания и объективному расследованию жалоб.

Акыйкатчи отметила, что предотвращение пыток — это общая ответственность, а рекомендации экспертов тщательно изучат и учтут в дальнейшей деятельности института омбудсмена.