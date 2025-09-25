В ООН негативно отреагировали на принятие в КР нового закона об омбудсмене

В ООН отреагировали на принятие в Кыргызстане нового закона об омбудсмене. Документ вызвал обеспокоенность в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, заявил верховный комиссар Фолькер Тюрк.

По его словам, принятие нового закона в Кыргызстане является огромным шагом назад в сфере предупреждения пыток.

«Решение упразднить независимый мониторинговый орган по предупреждению пыток и передать его полномочия институту омбудсмена, который пока не обладает полной независимостью, противоречит обязательствам Кыргызстана в области прав человека», — добавил он.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности акыйкатчи (омбудсмена) Кыргызской Республики. Документ принят Жогорку Кенешем 3 сентября 2025 года.

«Национальный центр по предупреждению пыток был образцом для Центральной Азии, являясь единственным в этом регионе независимым национальным правозащитным учреждением, отвечающим международным стандартам», — отметил верховный комиссар.

«Во время моего визита в Кыргызстан в марте этого года я подчеркивал крайнюю важность сохранения независимости НЦПП, предоставления ему достаточных ресурсов и доступа, необходимого для эффективного выполнения его функций», — добавил он.

«Я настоятельно призываю власти принять безотлагательные меры для того, чтобы не произошло прерывания превентивного мониторинга для предупреждения пыток; чтобы в структуре Института омбудсмена было создано новое структурное подразделение в соответствии с договорными обязательствами Кыргызстана; и чтобы оно обладало функциональной, операционной и финансовой независимостью, включая наличие достаточного, целевого и отдельного бюджета. Также ключевым моментом является предоставление гражданскому обществу и независимым экспертам четко определенной и консультативной роли в этом процессе, а также при проведении будущего превентивного мониторинга», — отмечается в сообщении.

Напомним, Национальный центр по предупреждению пыток был создан в 2012 году на основании специального законодательного акта, принятого в целях реализации обязательств Кыргызстана, которые он принял на себя, став в 2008 году государством-участником Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. Ключевое обязательство заключается в создании независимого мониторингового органа по предупреждению пыток, известного как национальный превентивный механизм (НПМ), осуществляющего регулярные мониторинговые визиты во все места лишения или ограничения свободы.