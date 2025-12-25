Кому гран-при? Названы итоги фестиваля документальных фильмов о правах человека

В ОО «Бир Дуйно Кыргызстан» представили итоги XIX международного фестиваля документальных фильмов по правам человека «Устойчивость в кризисное время», прошедшего в Бишкеке.

По данным организации, фестивальные просмотры посетили сотни зрителей из числа представителей государственных, международных и неправительственных организаций, жители и гости столицы, студенты и молодые режиссеры, а также женщины-лидеры из областей КР.

В программе были яркие документальные ленты, победители международных фестивалей, среди которых был фильм номинант на «Оскар». В конкурсную программу фестиваля вошли 22 документальных фильма: 14 национальных и 8 зарубежных фильмов.

В итоге гран-при получил фильм «Наша земля, наша свобода» (Кения, США, Португалия, Германия).

Режиссеры: Мина Нанди и Зиппи Кимунду.

Масштабное исследование борьбы коренных общин Кении за восстановление исторических прав на землю. Фильм демонстрирует, что право на землю является не просто экономическим активом, но и неотъемлемым условием реализации права на самоопределение, культурную идентичность и свободу от колониального наследия.

Лучший международный фильм: «Убить тигра» (Канада), номинант на «Оскар».

Режиссер: Ниша Пахуджа.

История беспрецедентного мужества отца в Индии, который вступает в борьбу с вековыми патриархальными нормами своей общины ради правосудия для своей дочери. Картина подчеркивает универсальность права на защиту от насилия и важность индивидуального сопротивления системной несправедливости.

Лучший национальный фильм: «Путь» (Чыйыр) (Кыргызстан).

Режиссер: Айбек Байымбетов.

Этнографический документальный фильм рассказывает о живой устной традиции кыргызского эпоса «Манас» через образ Кулмата — манасчи из Таласской области. Следуя его личному пути становления сказителем, фильм раскрывает сакральную

природу исполнения эпоса как дара (касиет), а также ответственность за сохранение и передачу духовной памяти народа. Особое внимание уделяется теме гендерного равенства в современном сказительском искусстве, роли женщин и молодых людей в освоении эпоса и переосмыслении традиции.

Специальный приз жюри: «Медиха» (США, Ирак).

Режиссер: Хасан Освальд.

Пронзительный личный дневник молодой езидки, возвращающейся к жизни после плена ИГИЛ. Это мощное свидетельство о праве на восстановление (rehabilitation) и стремлении жертв преступлений против человечности к международному правосудию.

Лучший фильм по гендерному равенству: «Кикофф» (Kickoff) (Испания, Италия).

Режиссеры: Стефано Обино и Росер Корелла.

Документальный фильм рассказывает о женщинах из села Кек-Таш, которые через футбол находят свой голос и бросают вызов устоявшимся гендерным стереотипам. Тренировки и участие в соревнованиях становятся для них пространством обретения силы, уверенности и солидарности, а также инструментом социальных изменений. Это история о сопротивлении и взаимной поддержке, показывающая, как простой спорт может стать способом отстаивания прав, преодоления давления общества и вдохновения на личную и коллективную трансформацию.

Лучший фильм о социальных, трудовых и экономических правах: «А как же Петей?» (Мартин Трабалика, Чехия).

После внезапной смерти жены отец остается единственным опекуном двух подростков, один из которых имеет тяжелую форму аутизма. Фильм показывает повседневную борьбу за сохранение семьи, заботу, финансовую устойчивость и человеческое достоинство в условиях социальной уязвимости.

Лучший фильм об экологических правах: «Я — река, река — я» (Петер Лом, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия).

Маорийский хранитель реки Уангануи отправляется в путешествие по священной реке, признанной юридическим лицом. Фильм исследует права природы, духовную связь человека с окружающей средой и глобальное движение за защиту планеты.

Номинация «Прорыв»: «Дома ли мы» (Ш. Миракова и Д. Гусманова — Узбекистан/Казахстан; исследование прав и идентичности ромских сообществ в Центральной Азии) и «Дети гор» (Г.Абдыкамилова, Кыргызстан; фильм показывает один день из жизни учеников начальных классов, стремящихся получить образование).

Номинация «Улан улансын»: «Псы» (А.Токтогулова и К.Жанышов, Кыргызстан).

Фильм рассказывает о женщине, посвятившей свою жизнь заботе о бездомных собаках. Через ее историю раскрывает темы сострадания, одиночества и ответственности человека перед теми, кто не может защитить себя сам.

Напомним, экспертов Международной федерации за права человека не пустили в Кыргызстан для участия в фестивале — их депортировали без объяснения причины. В 2026 году команда «Бир Дуйно Кыргызстан» продолжит борьбу за справедливость.