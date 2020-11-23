Конституционное совещание. Четко прописать форму правления предложили членам КС

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание.

В ходе заседания министр юстиции Марат Джаманкулов предложил поправки в проект новой Конституции.

По его словам, в Основном законе необходимо четко прописать форму правления — президентскую, парламентскую или парламентско-президентскую.

«После 2010 года мы спорим о форме правления. В представленном проекте Конституции тоже четко не прописано это. Например, укажем, что у нас президентская или парламентская форма правления. По Народному курултаю также необходимо прописать, что это — орган или отдельный институт власти. Есть понятие «иные госорганы» — это те органы, которые не относятся к законодательной, исполнительной и судебной ветвям власти. В то же время в новой редакции есть название «госорганы со специальным статусом». Нужно привести в порядок понятийный аппарат, чтобы не было недопониманий. Также необходимо прописать, кто вправе присутствовать на заседании Народного курултая», — сказал Марат Джаманкулов.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.