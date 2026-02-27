У министра юстиции Кыргызстана сменился заместитель

Заместителя министра юстиции Кыргызстана Орозбека Сыдыкова освободили от занимаемой должности. Информацию подтвердили в ведомстве.

На его место назначат Айбека Айдарова, который ранее работал в Министерстве экономики и коммерции.

Фото из интернета. Орозбек Сыдыков

По данным открытых источников, Орозбек Сыдыков занимал должность заместителя министра юстиции с 2023 года. Он курировал вопросы правовой экспертизы нормативных актов и взаимодействие с государственными органами. До прихода в Минюст работал в судебной системе и юридических подразделениях государственных структур.

Айбек Айдаров, который займет пост, работал в Министерстве экономики и коммерции КР. Он занимался вопросами стратегического планирования, развития предпринимательства и реформирования условий для ведения бизнеса. В разные годы работал в аналитических и профильных экономических подразделениях госорганов.