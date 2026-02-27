15:27
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Власть

У министра юстиции Кыргызстана сменился заместитель

Заместителя министра юстиции Кыргызстана Орозбека Сыдыкова освободили от занимаемой должности. Информацию подтвердили в ведомстве.

На его место назначат Айбека Айдарова, который ранее работал в Министерстве экономики и коммерции.

из интернета
Фото из интернета. Орозбек Сыдыков
По данным открытых источников, Орозбек Сыдыков занимал должность заместителя министра юстиции с 2023 года. Он курировал вопросы правовой экспертизы нормативных актов и взаимодействие с государственными органами. До прихода в Минюст работал в судебной системе и юридических подразделениях государственных структур.

Айбек Айдаров, который займет пост, работал в Министерстве экономики и коммерции КР. Он занимался вопросами стратегического планирования, развития предпринимательства и реформирования условий для ведения бизнеса. В разные годы работал в аналитических и профильных экономических подразделениях госорганов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363880/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
По итогам конкурса планируется зачислить до 5 тысяч человек в кадровый резерв
Все кадровые перестановки после увольнения главы ГКНБ в одном материале
В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности
Амантур Турсуниязов возглавил Кыргызскую геологическую службу
Мэр Шопокова Раджу Норузбаев подал в отставку
Дамирбек Осмонов назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения
Кто такой Эрлист Акунбеков и почему его прочат в Минводсельпром
Эльнара Субакожоева назначили заместителем министра цифрового развития
В дирекции по неолимпийским видам спорта назначен новый руководитель
Чынгыз Эшимбеков назначен генконсулом Кыргызстана в Чикаго
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
27 февраля, пятница
15:18
Эрнис Жээнтаев вышел из СИЗО на похороны матери по спецразрешению Эрнис Жээнтаев вышел из СИЗО на похороны матери по спец...
15:15
У министра юстиции Кыргызстана сменился заместитель
15:07
Сонливость и апатия. Как тяжелый рюкзак влияет на здоровье школьников
15:02
По итогам конкурса планируется зачислить до 5 тысяч человек в кадровый резерв
14:55
Назначен ректор Исламского института «Абдулло ибн Аббас» в Раззакове