У министра юстиции Кыргызстана сменился заместитель

Заместителя министра юстиции Кыргызстана Орозбека Сыдыкова освободили от занимаемой должности. Информацию подтвердили в ведомстве.
На его место назначат Айбека Айдарова, который ранее работал в Министерстве экономики и коммерции.
Айбек Айдаров, который займет пост, работал в Министерстве экономики и коммерции КР. Он занимался вопросами стратегического планирования, развития предпринимательства и реформирования условий для ведения бизнеса. В разные годы работал в аналитических и профильных экономических подразделениях госорганов.