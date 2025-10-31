16:17
Экономика

В Кыргызстане появится новый банк «Берекет Банк». Кто среди учредителей?

На финансовом рынке страны появится новый игрок — закрытое акционерное общество «Берекет Банк». 

Решение о выдаче разрешения на создание финансовой организации принято правлением регулятора 10 октября 2025 года. Как следует из данных Министерства юстиции, банк зарегистрирован 20 октября в форме закрытого акционерного общества без иностранного участия.

Согласно информации, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц, директором «Берекет Банка» значится Жаркынбек Сагындыков — бывший председатель правления банка «Бай-Тушум».

Учредителями финансовой организации, по сведениям, опубликованным рядом СМИ со ссылкой на Минюст, выступили Нурдоолот Нургожоев — младший сын президента Садыра Жапарова, и Марат Султанов — экс-спикер Жогорку Кенеша.

На данный момент банк проходит организационные процедуры, необходимые для получения банковской лицензии и начала операционной деятельности.

Создание нового банка происходит на фоне увеличивающегося числа новых банковских учреждений: ранее НБ КР в 2025 году уже утвердила учредительные документы для банков «Алма Финанс Банк», «Мурас Банк», «Асман Банк» и «Кылым Банк».
