В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности

Министерство юстиции Кыргызской Республики инициировало и подготовило изменения в правила нотариальной деятельности. Эти изменения утверждены постановлением кабинета министров КР № 121 от 19 февраля 2026 года.
Теперь пошлина за каждое нотариальное действие оплачивается через платежную платформу, интегрированную в Единую информационную систему нотариата (ЕИСН), в день совершения нотариального действия и выдачи юридически значимых документов. При этом статус оплаты фиксируется и хранится в системе и подтверждает факт оплаты. Одновременно закреплено, что текст удостоверительной надписи должен формироваться исключительно через ЕИСН.
Отдельно уточняется порядок заключения ряда чувствительных соглашений: брачный договор, договор суррогатного материнства, договор о передаче ребенка в приемную семью, договор пожизненного содержания, договор постоянной ренты, алиментное соглашение и соглашение об осуществлении родительских прав заключаются лично сторонами. Оформление таких сделок через представителей не допускается.
Также изменения коснулись нотариальных приказов. Отдельно расписаны требования для случаев, когда взыскание основано на нотариально удостоверенной сделке, на сделке в простой письменной форме, на протесте векселя, по алиментам на несовершеннолетних детей (если нет спора об отцовстве/материнстве и не нужно привлекать третьих лиц), по обязательным платежам (кроме налогов и страховых взносов), а также по начисленной, но невыплаченной заработной плате.
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Напоминаем, что ранее были также проведены следующие реформы в нотариальной и смежной сфере: запуск дистанционных нотариальных действий для граждан Кыргызской Республики за рубежом через систему «Электронный нотариат», расширение географии этой услуги, пилотный запуск АИС «Электронный апостиль» с полным онлайн-циклом, запуск дистанционного совершения отдельных нотариальных действий с 1 октября 2025 года, а также меры по повышению квалификационных требований к частным нотариусам по наследственным делам и дальнейшая институциональная интеграция нотариата Кыргызстана в международное профессиональное сообщество.