14:25
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Общество

В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности

Министерство юстиции Кыргызской Республики инициировало и подготовило изменения в правила нотариальной деятельности. Эти изменения утверждены постановлением кабинета министров КР № 121 от 19 февраля 2026 года.

Теперь пошлина за каждое нотариальное действие оплачивается через платежную платформу, интегрированную в Единую информационную систему нотариата (ЕИСН), в день совершения нотариального действия и выдачи юридически значимых документов. При этом статус оплаты фиксируется и хранится в системе и подтверждает факт оплаты. Одновременно закреплено, что текст удостоверительной надписи должен формироваться исключительно через ЕИСН.

Отдельно уточняется порядок заключения ряда чувствительных соглашений: брачный договор, договор суррогатного материнства, договор о передаче ребенка в приемную семью, договор пожизненного содержания, договор постоянной ренты, алиментное соглашение и соглашение об осуществлении родительских прав заключаются лично сторонами. Оформление таких сделок через представителей не допускается.

Согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего без сопровождения за пределы Кыргызской Республики, а также согласие на его выезд или постоянное место жительства за границей совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем) теперь оформляется на определенный срок.

Также изменения коснулись нотариальных приказов. Отдельно расписаны требования для случаев, когда взыскание основано на нотариально удостоверенной сделке, на сделке в простой письменной форме, на протесте векселя, по алиментам на несовершеннолетних детей (если нет спора об отцовстве/материнстве и не нужно привлекать третьих лиц), по обязательным платежам (кроме налогов и страховых взносов), а также по начисленной, но невыплаченной заработной плате.

Еще одно изменение — порядок уведомления должника. Копия нотариального приказа, как и прежде, должна направляться оперативно (не позднее следующего дня), но теперь нотариус вправе отправить ее не только через почтовую службу с обратным уведомлением, но и в формате PDF по электронной почте, через WhatsApp, Viber, Telegram или в личные сообщения.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напоминаем, что ранее были также проведены следующие реформы в нотариальной и смежной сфере: запуск дистанционных нотариальных действий для граждан Кыргызской Республики за рубежом через систему «Электронный нотариат», расширение географии этой услуги, пилотный запуск АИС «Электронный апостиль» с полным онлайн-циклом, запуск дистанционного совершения отдельных нотариальных действий с 1 октября 2025 года, а также меры по повышению квалификационных требований к частным нотариусам по наследственным делам и дальнейшая институциональная интеграция нотариата Кыргызстана в международное профессиональное сообщество.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363695/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
В КР меняют правила работы нотариусов: введены новые нормы для оформления
Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы
За 2025 год Судебно-экспертная служба заработала 14 миллионов сомов
Почему в КР могут подорожать юридические услуги, объяснил Дастан Бекешев
Первые 15 семейных дебоширов в Бишкеке получили электронные браслеты
В Кыргызстане изменены ставки госпошлин за нотариальные услуги
В Кыргызстане появится новый банк «Берекет Банк». Кто среди учредителей?
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности в КР выдаются онлайн
Изменения в закон о неналоговых доходах подписал президент
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
14:14
В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза Ажибаева отношение к ОПГ В ЖК призвали выяснить, имеет ли отец депутата Чынгыза...
14:14
В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности
14:12
Гражданам КР хотят разрешить культивацию 15 видов лекарственных трав
14:07
Чынгыз Ажибаев покинул пост первого заместителя спикера Жогорку Кенеша
14:00
Как из Кыргызстана сделать спортивную державу? Большое интервью с Воиновым