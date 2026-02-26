В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности

Министерство юстиции Кыргызской Республики инициировало и подготовило изменения в правила нотариальной деятельности. Эти изменения утверждены постановлением кабинета министров КР № 121 от 19 февраля 2026 года.

Теперь пошлина за каждое нотариальное действие оплачивается через платежную платформу, интегрированную в Единую информационную систему нотариата (ЕИСН), в день совершения нотариального действия и выдачи юридически значимых документов. При этом статус оплаты фиксируется и хранится в системе и подтверждает факт оплаты. Одновременно закреплено, что текст удостоверительной надписи должен формироваться исключительно через ЕИСН.

Отдельно уточняется порядок заключения ряда чувствительных соглашений: брачный договор, договор суррогатного материнства, договор о передаче ребенка в приемную семью, договор пожизненного содержания, договор постоянной ренты, алиментное соглашение и соглашение об осуществлении родительских прав заключаются лично сторонами. Оформление таких сделок через представителей не допускается.

Согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего без сопровождения за пределы Кыргызской Республики, а также согласие на его выезд или постоянное место жительства за границей совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем) теперь оформляется на определенный срок.

Также изменения коснулись нотариальных приказов. Отдельно расписаны требования для случаев, когда взыскание основано на нотариально удостоверенной сделке, на сделке в простой письменной форме, на протесте векселя, по алиментам на несовершеннолетних детей (если нет спора об отцовстве/материнстве и не нужно привлекать третьих лиц), по обязательным платежам (кроме налогов и страховых взносов), а также по начисленной, но невыплаченной заработной плате.

Еще одно изменение — порядок уведомления должника. Копия нотариального приказа, как и прежде, должна направляться оперативно (не позднее следующего дня), но теперь нотариус вправе отправить ее не только через почтовую службу с обратным уведомлением, но и в формате PDF по электронной почте, через WhatsApp, Viber, Telegram или в личные сообщения.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напоминаем, что ранее были также проведены следующие реформы в нотариальной и смежной сфере: запуск дистанционных нотариальных действий для граждан Кыргызской Республики за рубежом через систему «Электронный нотариат», расширение географии этой услуги, пилотный запуск АИС «Электронный апостиль» с полным онлайн-циклом, запуск дистанционного совершения отдельных нотариальных действий с 1 октября 2025 года, а также меры по повышению квалификационных требований к частным нотариусам по наследственным делам и дальнейшая институциональная интеграция нотариата Кыргызстана в международное профессиональное сообщество.