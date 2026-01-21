Первые 15 семейных дебоширов в Бишкеке получили электронные браслеты

В Кыргызстане впервые введен усиленный формат охранных ордеров — с использованием электронных браслетов и мобильного контроля. Об этом сообщил министр юстиции Аяз Баетов.

По данным ведомства, в пилотном режиме в Октябрьском районе Бишкека под электронный мониторинг помещены первые 15 человек, признанные семейными агрессорами. В отношении них установлены ограничения сроком от 20 дней до трех месяцев с GPS-отслеживанием и обязательным Face ID.

В Минюсте отмечают, что уже со следующей недели механизм электронного мониторинга начнут применять и для первичных временных охранных ордеров, а затем масштабируют практику на все районы столицы и далее — по всей республике.

Реализация проекта стала возможной благодаря взаимодействию Министерства юстиции, МВД, Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Пробационного департамента.

Напомним, закон об усилении охранных ордеров, предусматривающий применение электронного мониторинга, был подписан президентом Кыргызстана в октябре 2025 года.