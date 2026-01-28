За 2025 год Судебно-экспертная служба заработала 14 миллионов сомов

Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции КР подвела итоги деятельности за 2025 год.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за прошлый год в Службу поступило 7 тысяч 268 постановлений и определений правоохранительных и судебных органов о назначении экспертиз.

Эксперты провели 6 тысяч 285 экспертиз с дачей заключений. Отмечается, что проводятся разные экспертизы: судебно-автотехнические, криминалистические, лингвистические и религиоведческие, судебно-баллистические, трасологические и взрывотехнические.

По данным ведомства, основными инициаторами экспертиз остаются органы внутренних дел. Также активно с Судебно-экспертной службой взаимодействуют суды, прокуратура, ГКНБ и другие государственные органы.

В 2025 году от оказания платных государственных экспертных услуг поступило 14 миллионов 8 тысяч 763 сома, что, по данным Судебно-экспертной службы, почти в два раза превышает показатель 2024 года.