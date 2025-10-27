12:33
Общество

Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности в КР выдаются онлайн

Министерство юстиции реализовало еще один важный шаг в направлении цифровой трансформации. Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности выдаются в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект реализован в рамках Закона «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» и Плана мероприятий по реализации Концепции цифровой трансформации на 2024-2028 годы.

Электронные лицензии размещены в Государственном реестре адвокатов и доступны на официальном сайте Минюста. Граждане и государственные органы могут в любое время получить актуальную информацию о статусе лицензии адвоката в онлайн-режиме.

Электронная форма исключает возможность потери или повреждения лицензии, необходимость ее переоформления или выдачи дубликатов, а также позволяет сэкономить бюджетные средства за счет отказа от бумажных носителей.

В ближайшее время электронные лицензии будут интегрированы в мобильное приложение государственной платформы «Тундук».

Министерство юстиции продолжает курс на цифровизацию, направленную на повышение прозрачности и эффективности в обеспечении прав граждан.
