Заместителем министра юстиции Кыргызстана назначен Сагынбек Самидин уулу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото из интернета.

Сагынбек Самидин уулу окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «Правоведение» в 1996 году.

Имеет опыт государственной службы, на которой работает 25 лет. Трудовую деятельность начал в органах следствия, занимал различные должности в системе правоохранительных органов, служил в органах национальной безопасности.

Имеет воинское звание полковника юстиции.