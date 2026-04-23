Скончался ветеран юстиции Сазан Жетимишев. Ему было 90 лет

22 апреля на 90-м году жизни скончался ветеран органов юстиции Кыргызстана, почетный гражданин Кочкорского района Сазан Жетимишев. Об этом сообщает Министерство юстиции.
Его жизненный путь стал примером преданного служения закону, государству и справедливости.
Сазан Жетимишев родился 7 декабря 1936 года в селе Тендик Кочкорского района. Трудовую деятельность начал в послевоенные годы, работая в колхозе Тендик сначала кассиром, затем бухгалтером.
В 1965 году он окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета и получил специальность юриста. Уже в годы учебы начал профессиональную карьеру, работая юрисконсультом во Фрунзенском горисполкоме, а затем занимал должности в партийных органах.
В разные годы проходил обучение в Алма-Атинской высшей партийной школе и работал в структурах партийных комитетов.
С 1971 года его деятельность была связана с системой юстиции Кыргызстана, где он на протяжении многих лет занимал ответственные руководящие должности и внес значительный вклад в развитие правовой системы страны.
Сазан Жетимишев пользовался уважением коллег и оставил заметный след в истории органов юстиции Кыргызстана.