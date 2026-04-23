Общество

Скончался ветеран юстиции Сазан Жетимишев. Ему было 90 лет

22 апреля на 90-м году жизни скончался ветеран органов юстиции Кыргызстана, почетный гражданин Кочкорского района Сазан Жетимишев. Об этом сообщает Министерство юстиции. 

Минюста
Фото Минюста. Сазан Жетимишев

Его жизненный путь стал примером преданного служения закону, государству и справедливости.

Сазан Жетимишев родился 7 декабря 1936 года в селе Тендик Кочкорского района. Трудовую деятельность начал в послевоенные годы, работая в колхозе Тендик сначала кассиром, затем бухгалтером.

В 1965 году он окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета и получил специальность юриста. Уже в годы учебы начал профессиональную карьеру, работая юрисконсультом во Фрунзенском горисполкоме, а затем занимал должности в партийных органах.

В разные годы проходил обучение в Алма-Атинской высшей партийной школе и работал в структурах партийных комитетов.

С 1971 года его деятельность была связана с системой юстиции Кыргызстана, где он на протяжении многих лет занимал ответственные руководящие должности и внес значительный вклад в развитие правовой системы страны.

Сазан Жетимишев пользовался уважением коллег и оставил заметный след в истории органов юстиции Кыргызстана.
