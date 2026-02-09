14:43
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы

С передачей нотариусам права взыскивать долги с граждан население столкнулось с дополнительными расходами. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев на заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Он напомнил, что в рамках реформы Министерства юстиции нотариусы получили возможность взыскивать долги.

Читайте по теме
Почему алименты проще взыскать через нотариуса, рассказали в Минюсте

«Чтобы взыскать долги, банки, микрофинансовые организации идут к нотариусу. Если раньше они платили копейки за госпошлины, то сейчас они платят 2 тысячи сомов. Плюс услуги нотариуса от 10 до 25 тысяч сомов. Если даже долг составляет 5 или 7 тысяч сомов. Представьте, человек должен 10 тысяч сомов и не может их заплатить, а ему говорят, что он еще 20 тысяч сомов нотариусу должен заплатить, еще 2 тысячи сомов госпошлину. Итого 32 тысячи сомов», — сказал депутат.

Он отметил, что на людей легла дополнительная финансовая нагрузка. При этом он добавил, что инициатива Минюста была правильной, но выразил мнение, что необходимо определить сумму долгов, начиная с которой можно обращаться к нотариусам для взыскания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361184/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
За 2025 год Судебно-экспертная служба заработала 14 миллионов сомов
Почему в КР могут подорожать юридические услуги, объяснил Дастан Бекешев
Первые 15 семейных дебоширов в Бишкеке получили электронные браслеты
В Кыргызстане изменены ставки госпошлин за нотариальные услуги
В Кыргызстане появится новый банк «Берекет Банк». Кто среди учредителей?
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности в КР выдаются онлайн
Изменения в закон о неналоговых доходах подписал президент
В Кыргызстане запускают дистанционные нотариальные услуги
Запущена пилотная версия централизованного банка правовой информации MYIZAM.KG
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
14:41
Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обход местного кладбища Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обх...
14:35
Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной на фоне случаев ящура
14:34
Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы
14:23
В Бишкеке задержали пьяного водителя без прав и номеров на автомобиле
14:11
В госавтошколах отличившиеся курсанты смогут сдать экзамен через четыре месяца