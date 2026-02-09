Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы

С передачей нотариусам права взыскивать долги с граждан население столкнулось с дополнительными расходами. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев на заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Он напомнил, что в рамках реформы Министерства юстиции нотариусы получили возможность взыскивать долги.

«Чтобы взыскать долги, банки, микрофинансовые организации идут к нотариусу. Если раньше они платили копейки за госпошлины, то сейчас они платят 2 тысячи сомов. Плюс услуги нотариуса от 10 до 25 тысяч сомов. Если даже долг составляет 5 или 7 тысяч сомов. Представьте, человек должен 10 тысяч сомов и не может их заплатить, а ему говорят, что он еще 20 тысяч сомов нотариусу должен заплатить, еще 2 тысячи сомов госпошлину. Итого 32 тысячи сомов», — сказал депутат.

Он отметил, что на людей легла дополнительная финансовая нагрузка. При этом он добавил, что инициатива Минюста была правильной, но выразил мнение, что необходимо определить сумму долгов, начиная с которой можно обращаться к нотариусам для взыскания.