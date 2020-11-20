Новая редакция Конституции. Проект содержит в себе угрозы правам человека и СМИ

Новый проект Конституции содержит в себе ряд угроз как для прав человека и гражданина, так и для свободы СМИ. Такой документ не должны выдвигать на референдум. Об этом говорится в заявлении Центра медиа развития.

По его данным, уже в вводной части документа содержатся положения, которые представляют угрозу для демократического государства, в частности вместо «верховенства права» нам предлагают «верховенство нравственных ценностей».

«Это значит, что в случае каких-либо противоречий между законом и чьими-то нравственными ценностями, которые могут быть очень разнообразными, будут применять нравственные ценности той стороны, которая будет иметь больше ресурсов — экономических, социальных, политических», — считают в организации.

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и их свободное выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами, независимо от государственных границ. Статья 19 Всеобщей декларации прав человека

Несмотря на обязательства перед международным сообществом, в проекте Конституции право на доступ к информации, находящейся в ведении госорганов и органов местного самоуправления, предоставляется только для СМИ. Остальные лица лишаются этого. В частности, в данном проекте нет статьи, которая бы имела аналогичные права и гарантии, представленные в статье 33 действующей Конституции страны, а именно:

каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом;

каждый имеет право на ознакомление в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе;

каждый имеет право на получение информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц с участием государственных органов и органов местного самоуправления, а также организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов;

каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Порядок предоставления информации определяется законом;

никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности.

«Самую большую опасность в статье 23 проекта Конституции таят в себе фразы «общепризнанные нравственные ценности, традиции народов Кыргызстана, нравственность», потому что они не имеют четких рамок и практически любые выгодные для власть имущих принцип или норма могут быть отнесены к таким нравственным ценностям и традициям. Например, сейчас в Кыргызстане все еще сохраняется традиция умыкания невест, значит ли это, что если СМИ опубликует материал, который критикует эту традицию, то это СМИ могут запретить? Что мешает законодателю вводить ограничения, основанные на нормах национального законодательства, соответствующего международным обязательствам Кыргызстана?» — подчеркивают в общественном фонде.

Эта статья, по сути, вводит цензуру на СМИ и интернет-издания, зрелища и общественные мероприятия, которые противоречат абстрактным и неопределенным понятиям общественной нравственности. Из заявления общественного фонда «Центр медиа развития»

Активисты выражают полное несогласие с проектом Конституции, считая его антидемократическим и антинародным.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша, напомним, инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.