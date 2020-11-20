Новая редакция Конституции. Депутаты должны инициировать служебное расследование

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает, что депутаты Жогорку Кенеша должны потребовать проведения служебного расследования и выяснить, каким образом и кто подделал их подписи под законопроектом о назначении рефрендума по внесению изменений в Конституцию. Об этом она заявила 24.kg.

Вчера стало известно — еще четверо нардепов заявили, что не подписывали документ. «Если они не подписывали, то кто тогда за них расписался? Это же служебный подлог. Необходимо выяснить. Саму инициативу и проект Конституции, так как они были вынесены на общественное обсуждение незаконно и в нарушение процедур, следует немедленно отозвать», — полагает Клара Сооронкулова.

Депутат Дастан Бекешев призывает не верить на слово коллегам, которые сообщают, что якобы не подписывали документ. Он предлагает запросить у них официальное подтверждение своим заявлениям. И считает, что официальных уведомлений об отзыве своей подписи ни один из четырех не направлял.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.