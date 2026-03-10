Дастан Бекешев: В ЦИК Кыргызстана не должны работать «парашютисты»

В ЦИК Кыргызстана не должны работать «парашютисты». Об этом Дастан Бекешев заявил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении поправок в законы «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и проекта конституционного Закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики».

Напомним, что пакетом законопроектов предлагается сократить число членов ЦИК с 12 до 7. В режиме второго чтения инициаторы намерены внести правку о том, что в ЦИК должно работать восемь членов.

Дастан Бекешев поинтересовался, сколько денег уходит на содержание одного члена ЦИК в год, какова будет экономия бюджетных средств и не отразится ли сокращение числа членов ЦИК на его работе.

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что на постоянной основе работают председатель и два его заместителя.

«Остальные девять членов ЦИК сегодня работают на вознаграждении. На одного члена в год оно составляет 585 тысяч сомов. Это не считая расходов на командировки. Экономия при принятии законопроекта составит более 2 миллионов сомов. Сокращение числа членов ЦИК на работе не отразится», — добавил он.

Инициатор законопроекта Нурбек Сыдыгалиев отметил, что в Казахстане на 20 миллионов населения в ЦИК имеется семь членов.

«Решение о 12 членах ЦИК в КР было принято при парламентской форме правления, когда была оппозиция и пропозиция. Сейчас такого нет. Сокращение числа членов ЦИК позволит оперативнее решать вопрос кворума», — добавил он.

Дастан Бекешев отметил, что самое важное в работе ЦИК даже не его численность, а профессиональный состав.

«Там должны работать те, кто хорошо знает выборное законодательство. А то у нас есть некоторые «парашютисты», которые даже не понимают сути выборов. Им иногда и так говоришь, и эдак, а они все равно не понимают. Думаю, надо продумать критерии отбора членов ЦИК, как это было сделано в отношении аудиторов Счетной палаты», — добавил он.