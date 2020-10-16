Сооронбай Жээнбеков: История оценит мои действия

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил правительства стран-партнеров за их вклад в стабилизацию общественно-политической ситуации в Кыргызстане. Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании парламента.

Он отметил поддержку России, США, Великобритании и тюркоязычных стран.

«А правильный ли мой поступок или нет, оценит история», — сказал он.

Напомним, о решении Сооронбая Жээнбекова покинуть пост стало известно вчера. Глава государства сделал обращение к кыргызстанцам.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал Сооронбай Жээнбеков.