11:12
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Власть

Сооронбай Жээнбеков: История оценит мои действия

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил правительства стран-партнеров за их вклад в стабилизацию общественно-политической ситуации в Кыргызстане. Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании парламента.

Он отметил поддержку России, США, Великобритании и тюркоязычных стран.

«А правильный ли мой поступок или нет, оценит история», — сказал он.

Напомним, о решении Сооронбая Жээнбекова покинуть пост стало известно вчера. Глава государства сделал обращение к кыргызстанцам.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169534/
просмотров: 834
Версия для печати
Материалы по теме
Власть сосредоточена в одних руках. Текебаев предложил свою помощь Жапарову
Жогорку Кенеш поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за его труд
Сооронбай Жээнбеков попросил прощения у народа
Жээнбеков: Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое русло
Никаких уголовных дел на Матраимовых не возбуждалось, заявляет генпрокурор
Омурбек Текебаев: Сооронбай Жээнбеков остается пока президентом, не торопитесь
Сооронбай Жээнбеков сегодня выступит перед парламентом и кабмином
Отставка президента. Кыргызстан ждет не самый оптимистичный сценарий
Сооронбай Жээнбеков не имел права уходить в отставку при режиме ЧП
Отставка президента. В Кремле не знают, с кем в Кыргызстане вести диалог
Популярные новости
Где милиция? Часть митингующих со&nbsp;Старой площади направилась к&nbsp;госрезиденции Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Президент Кыргызстана ушел в&nbsp;отставку Президент Кыргызстана ушел в отставку
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
16 октября, пятница
11:10
Власть сосредоточена в одних руках. Текебаев предложил свою помощь Жапарову Власть сосредоточена в одних руках. Текебаев предложил...
11:06
Наведите порядок, власти! В Бишкеке сторонники Садыра Жапарова опять митингуют
11:06
Жогорку Кенеш поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за его труд
11:02
COVID-19. В мире заразились 38,8 миллиона, умерли — более 1 миллиона человек
10:58
В Кыргызстане еще 20 медиков заразились коронавирусом