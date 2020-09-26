Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?

С 4 сентября в Кыргызстане официально стартовала агитационная кампания политических партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Продлится она до дня тишины — 3 октября.

4 октября кыргызстанцам предстоит сделать свой выбор.

Политорганизации традиционно размещают агитационные материалы по всей стране (в основном растяжные баннеры на билбордах). Также лепят свои листовки на столбах, подъездах, чем страшно раздражают избирателей.

Не обошлось без ошибок и нелепых лозунгов. Пользователи социальных сетей стали замечать недочеты и делать смешные мемы.

24.kg собрало самые интересные из них.

Немало курьезных моментов связано с партией «Кыргызстан». В своей программе они обещают выплачивать за рождение ребенка по 50 тысяч сомов. В Сети на это отреагировали с юмором.

Затем, как уверяют в политорганизации, по техническим причинам в календере «Кыргызстана» исчезло 31 декабря, а с ним, соответственно, всеми любимый Новый год.

А Шаки то у нас двое )) #жүрөFүмдө @NechaevaApril возьми на заметку )) pic.twitter.com/CXpGmgPwcc — Erkin Ryskulbekov (@Ryskulbekov) September 12, 2020

Пиарщики партийцев допустили ошибку и на агитационном баннере. У двух кандидатов одно и то же имя. Пользователи соцсетей не могли не заметить этот недочет. Очевидцы также заметили на баннере с названием вместо буквы «Г» латинскую F.В кырнете начали шутить и публиковать свои варианты агитационных плакатов партии.

Фото из Facebook

Как известно, партия «Мекеним Кыргызстан» презентовала свою программу под призывом «Да!» («Ооба»). Практически по всей стране развешаны агитационные материалы с этим лозунгом. В интернете не смогли обойти стороной и посмеяться над ними и другими баннерами партии.

Логотип политорганизации, как предположили в соцсетях, это откровенный плагиат. Он заимствован у демократической партии Греции.

Фото из Facebook

Обсуждают также и выступление кандидата от «Мекеним Кыргызстана» Эльнуры Алкановой на чемпионате по караоке. Она исполнила песню российской певицы Полины Гагариной «Спектакль окончен».

«Это очень тяжелая песня, здесь нужна подготовка посерьезней, чем к дебатам на ОТРК»; «Реально — спектакль окончен»; «Молодец Эльнура, не хуже Гагариной зажгла. Песня, на мой взгляд, тяжелая», — пишут в комментариях к ее выступлению.

Цвета логотипа партии «Биримдик» сравнивают с флагом Российской Федерации.

Фото из Facebook

Обсуждают в интернете и выступление кандидата от партии «Биримдик» Махабат Мавляновой. На встрече с избирателями она не смогла выговорить слово «коалиция».

Политорганизация «Бир Бол» выбрала для себя оранжевый цвет. В начале агитационного периода кандидаты вышли на субботник в кепках и футболках оранжевого цвета. В Сети предположили, что кандидаты в депутаты могут работать доставщиками еды известного бренда, который тоже представлен в оранжевом цвете.

Фото из Facebook

Пользователи Facebook выложили в Сеть фотографию баннера партии «Республика». На фото изображен мужчина. Подписи рядом на кыргызском и русском языках гласят «Диплом программиста с дипломом 11-го класса».

Фото из Facebook

Помимо этого, интернет пестрит шуточными высказываниями, комментариями и другими картинками от пользователей Сети.