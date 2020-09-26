Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?

С 4 сентября в Кыргызстане официально стартовала агитационная кампания политических партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Продлится она до дня тишины — 3 октября.
4 октября кыргызстанцам предстоит сделать свой выбор.
Политорганизации традиционно размещают агитационные материалы по всей стране (в основном растяжные баннеры на билбордах). Также лепят свои листовки на столбах, подъездах, чем страшно раздражают избирателей.
Не обошлось без ошибок и нелепых лозунгов. Пользователи социальных сетей стали замечать недочеты и делать смешные мемы.
24.kg собрало самые интересные из них.
Немало курьезных моментов связано с партией «Кыргызстан». В своей программе они обещают выплачивать за рождение ребенка по 50 тысяч сомов. В Сети на это отреагировали с юмором.
Затем, как уверяют в политорганизации, по техническим причинам в календере «Кыргызстана» исчезло 31 декабря, а с ним, соответственно, всеми любимый Новый год.
«Это очень тяжелая песня, здесь нужна подготовка посерьезней, чем к дебатам на ОТРК»; «Реально — спектакль окончен»; «Молодец Эльнура, не хуже Гагариной зажгла. Песня, на мой взгляд, тяжелая», — пишут в комментариях к ее выступлению.
Цвета логотипа партии «Биримдик» сравнивают с флагом Российской Федерации.
Политорганизация «Бир Бол» выбрала для себя оранжевый цвет. В начале агитационного периода кандидаты вышли на субботник в кепках и футболках оранжевого цвета. В Сети предположили, что кандидаты в депутаты могут работать доставщиками еды известного бренда, который тоже представлен в оранжевом цвете.
подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.