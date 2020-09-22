Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...

Избирательная кампания — 2020 уже формирует общественное мнение, что через выборы по партийным спискам в Жогорку Кенеш могут пройти люди, связанные с криминальным миром. Инцидент в Араванском районе лишь укрепил такие прогнозы. Оппоненты там выбрали самый примитивный способ предвыборной борьбы — провокацию и массовую драку.

Одни считают, что страну ждет криминальный передел. Как следствие, это повлечет угрозу государственности, ведь, придя во власть, криминал может получить контроль над государственными ресурсами.

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Другие считают, что это лишь очередной период развития политической системы, поскольку организованный криминал в нашей стране — это влиятельная данность и с его амбициями придется считаться. Если богатенькие буратино решили попробовать себя в большой политике, почему бы в этот «кукольный театр» не запустить Карабаса Барабаса, который будет бить поленом плохо кривляющихся «марионеток». Иными словами, парламент может стать еще более послушным и удобным с точки зрения вертикали власти.

Однако с управленческой точки зрения опора на неформальный сектор, конечно, дает конструкции дополнительные ребра жесткости. Но только на короткий период. В плане долгосрочной устойчивости и жизнеспособности система слаба и обречена.

Криминал — люди свободные, несистемные, лихие, им тяжело мириться с правилами государственной службы, а это значит, что скандалов будет еще больше и они будут громкими.

Жогорку Кенеш — это «папа» и «мама» правительства. Соответственно, криминал будет и в органах исполнительной власти, и в правоохранительной системе.

Скандалы с участием политиков и криминала обязательно скажутся на репутации «Белого дома» как внутри страны, так на международном уровне. Криминал в какие-то моменты может быть полезным политику, но одновременно он лишает его моральной силы, делает его зависимым и подконтрольным.

У общества есть сформированное мнение о том, что некоторым чиновникам в Кыргызстане на разных этапах жизненного пути приходится делиться доходом с «полутьмой».

Либо непосредственно, когда он начальник, либо позже, когда попадает в места заключения. В этом невозможно разубедить большую часть населения страны. Кыргызстанцы убеждены, что раз чиновник имеет доход не по правилам, значит, он должен поделиться частью. Только делится он уже в бюджет теневого сообщества. Там свои правила.

Ворующие чиновники, которые попадают под контроль мафии, действительно опасность для бюджета страны. Однако вытряхивать из явных коррупционеров незаконно приобретенное это одно, а выстраивать прибыльные схемы внутри государства, оперируя государственным бюджетом, опираясь на своих представителей внутри исполнительной власти, — это другое.

Проблема в самой конструкции институтов власти. Парламент должен быть одномандатным либо смешанным. Но не абсолютно партийным.

Избиратель должен видеть, персонифицировать конкретно кандидата, чтобы своим голосом благословить того на получение мандата.

Парламентская республика в нашем исполнении — прямой путь к тому, чтобы страна начала превращаться в мафиозное государство — «модель государственного управления, при которой коррупция пронизывает все эшелоны государственной власти вплоть до симбиоза между государственным аппаратом и организованной преступностью».

Уверен, что у верховных политиков нет преднамеренной цели сделать страну «мафиозным государством».

Просто при парламентаризме в зоне kg политический процесс складывается таким образом, что нужно удержать позиции, нужна контролируемая вертикаль. А еще много предателей, много недовольных, PR-службы неэффективные, партийную кассу тоже разворовывают талантливо, надо все время ее пополнять...

Не мы такие, а жизнь такая. Эта формула выведена российским кинематографом в культовой ленте «Бумер».

Спасибо за то, что Кыргызстан скатывается к статусу «мафиозное государство», надо говорить недальновидным отцам-основателям кыргызского парламентаризма.

Тем самым авторам сырой, тупо списанной с зарубежных моделей политической системы, далекой от реалий нашей страны.

Кроме парламентаризма в нашем исполнении, формированию «мафиозного государства» способствует высокий уровень теневой экономики, от 24 до 40 процентов по разным оценкам. Все, что по ту сторону легальной экономики, — это, считайте, законное право на добычу людей из тени. Если бизнес убегает от контроля государства, то он легко может попасть под контроль теневого мира.

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Если почти половина бизнеса в тени, если половина госмашины тоже попадет в тень, то это явный перебор.

Чтобы понять масштабы теневого сектора в экономике, везде, в любом месте, где вы что-то покупаете и платите за услугу, — требуйте кассовый чек с QR-кодом. В большинстве мест их должны выдавать.

Моя практика показывает, что в 80 процентах случаев, за исключением торговых сетей, чеки не дают и не пробивают. А между тем это каждая потраченная 1 тысяча сомов должна оборачиваться в среднем от 20 до 120 сомов в бюджет страны.

Районный налоговик не требует от торговой точки пробивать чек. Взамен берет регулярную мзду. В один прекрасный день попадается на коррупции, отправится в тюрьму, а там его заработанные доходы превращаются в доходы мафии.

Кассовые аппараты — это небольшой сегмент реформы «фискализация». Есть области, где игра идет по-крупному, там стены монолитные. К примеру, та же таможня.

Одно только внедрение программного продукта ASYCUDA даст весьма значимый эффект в борьбе с коррупцией на таможне. С 2019 года вопрос на 99 процентов проработан группой профессионалов высокого класса, в том числе из аппарата правительства.

Я руководил этой группой в рамках проекта «Цифровизации налоговых и таможенных процедур».

Кабмин официально подтвердил готовность страны присоединиться к программе ASYCUDA. Тем не менее софт, разработанный для таможенных служб мира и за невысокую цену раздаваемый ООН, так и не пришел в Кыргызстан. Догадайтесь почему?

Кстати, команда Михаила Саакашвили наводила порядок в грузинской таможне именно при помощи ASYCUDA.

Фискализация — это борьба за деньги. За деньги бюджета, за деньги врачей и учителей, школ, детских садов и больниц, которых нет. У нас в стране денег много. Просто их разворовывают.

«Мафиозное государство» будет еще больше забирать денег у государства и простых людей. С мафией бороться сложно, тем более когда мафия — это депутат или премьер-министр. Что нам делать, если все пойдет по такому сценарию? Страшно. По всей видимости, вся надежда на силу противодействия союзу алчных политиков и мафиози. Рано или поздно она будет сформирована...