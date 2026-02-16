«ОПГ больше нет, но воровать не дам»: президент сделал заявление о криминале

Президент Садыр Жапаров заявил в интервью агентству «Кабар», что в стране больше не существует организованных преступных групп в прежнем формате.

По его словам, ситуация после 2020 года принципиально изменилась.

«Кыргызстан 2020-го и Кыргызстан после 2020 года — это разные страны», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что прежней системы «смотрящих» и криминального влияния на рынки и бизнес больше нет. При этом признал, что полностью исключить преступность невозможно, поскольку «где есть люди, там будут и преступления», однако организованных структур прежнего типа в республике не будет.

Отдельно Садыр Жапаров остановился на теме коррупции. Он заявил, что ни одной стране мира не удалось полностью избавиться от этого явления, однако борьба с ним будет продолжена.

Силовым структурам, по словам президента, дана четкая установка: работать без показательных «маски-шоу» и излишнего пиара, но жестко пресекать любые нарушения закона.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в случае выявления фактов хищений к ответственности будут привлечены все виновные, вне зависимости от статуса, должности или близости к власти. «Если есть факты воровства, отвечать будут все», — заявил он.

И добавил, что курс на очищение системы и наведение порядка останется приоритетом государственной политики.