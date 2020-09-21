Выборы-2020. ЦИК рассмотрит на заседании происшествие в Араване

Центральная избирательная комиссия рассмотрит на заседании происшествие в Араванском районе, где подрались кандидаты и сторонники партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Об этом сообщает ЦИК.

По словам члена комиссии Гульнары Джурабаевой, к зачинщикам должны быть применены самые жесткие меры наказания.

Отметим, если подтвердится, что инцидент спровоцировал представитель одной из партий и ее агитаторы, претендент на мандат будет снят с гонки, а политорганизация получит официальное предупреждение. Три взыскания — и партия также отстраняется.

Напомним, в Араванском районе во время агитации произошла драка, где участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района.

Обе политические организации назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.