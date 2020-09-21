09:02
USD 79.04
EUR 93.73
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК не нашла нарушений у партий, на которые жаловались анонимщики

Члены ЦИК не нашли нарушений в действиях партий «Биримдик», «Республика», «Бир Бол» и «Ата Мекен».

Отмечается, что пользователи соцсетей написали жалобу в избирательную комиссию о том, что «Бир Бол» и «Ата Мекен» разместили в соцсетях рекламные материалы, не указав выходные данные. Кроме того, заявители отметили, что партия «Биримдик» провела концерт, в котором участвовал эстрадный певец Ильяз Абдразаков. Напомним, концерты, спортивные мероприятия и театрализованные представления запрещены законом. Однако представители политобъединения уточнили, что певец исполнял гимн, а это не нарушение. ЦИК позицию партии приняла.

В ведомстве также не посчитали видео, распространенное в мобильном приложении WhatsApp, где якобы показаны факты нарушения агитации партией «Биримдик», достаточным для принятия административных мер.

Не получила предупреждение и «Республика» за видео с изображением детей.

«Эти жалобы не подтвердились. Ни одна. Создалось впечатление, что надо было количеством задавить», — сказала Гульнара Джурабаева.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165753/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Журналисты страны предлагают партиям подписать договор о свободе слова
Выборы-2020. Из списка партии «Чон казат» вышли четыре кандидата
Выборы-2020. Бывший кандидат партии «Мекеним Кыргызстан» теперь в «Биримдике»
Выборы-2020. Из списка партии «Мекеним Кыргызстан» вышел один из кандидатов
Выборы-2020. Ипотека, лунный календарь, туалеты. Что обещают партии
Выборы-2020. Суйунчу от Дастана Джумабекова: разъяснения пресс-службы парламента
Выборы-2020. В Бишкеке продолжается массовый подвоз избирателей по форме № 2
Выборы-2020. 53 процента избирателей не знают, как голосовать в период СOVID-19
Выборы-2020. 14 процентов кыргызстанцев будут голосовать против всех
Выборы-2020. Международные наблюдатели просят предоставить факты о нарушениях
Популярные новости
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;критику в&nbsp;свой адрес со&nbsp;стороны партий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на критику в свой адрес со стороны партий
Выборы-2020. Бывший кандидат партии &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; теперь в&nbsp;&laquo;Биримдике&raquo; Выборы-2020. Бывший кандидат партии «Мекеним Кыргызстан» теперь в «Биримдике»
Выборы-2020. Не&nbsp;доверяющих ни&nbsp;одной из&nbsp;16&nbsp;партий больше всего в&nbsp;Бишкеке Выборы-2020. Не доверяющих ни одной из 16 партий больше всего в Бишкеке
Бизнес
История, которая никого не&nbsp;оставит равнодушным История, которая никого не оставит равнодушным
Вместе&nbsp;&mdash; к&nbsp;знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей Вместе — к знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей
Успейте пройти онлайн-идентификацию в&nbsp;&laquo;ЭЛСОМ&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
21 сентября, понедельник
09:01
История, которая никого не оставит равнодушным История, которая никого не оставит равнодушным
08:50
Во Всемирный день чистоты «Тазалык» вывез 11 тонн мусора
08:49
В Бишкеке столкнулись два авто: пострадали два человека
08:42
Журналисты страны предлагают партиям подписать договор о свободе слова
08:29
В Башкирии застряли 1 тысяча 700 кыргызстанцев. Не могут вернуться домой
20 сентября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 сентября: осадки не ожидаются