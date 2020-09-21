Выборы-2020. ЦИК не нашла нарушений у партий, на которые жаловались анонимщики

Члены ЦИК не нашли нарушений в действиях партий «Биримдик», «Республика», «Бир Бол» и «Ата Мекен».

Отмечается, что пользователи соцсетей написали жалобу в избирательную комиссию о том, что «Бир Бол» и «Ата Мекен» разместили в соцсетях рекламные материалы, не указав выходные данные. Кроме того, заявители отметили, что партия «Биримдик» провела концерт, в котором участвовал эстрадный певец Ильяз Абдразаков. Напомним, концерты, спортивные мероприятия и театрализованные представления запрещены законом. Однако представители политобъединения уточнили, что певец исполнял гимн, а это не нарушение. ЦИК позицию партии приняла.

В ведомстве также не посчитали видео, распространенное в мобильном приложении WhatsApp, где якобы показаны факты нарушения агитации партией «Биримдик», достаточным для принятия административных мер.

Не получила предупреждение и «Республика» за видео с изображением детей.

«Эти жалобы не подтвердились. Ни одна. Создалось впечатление, что надо было количеством задавить», — сказала Гульнара Джурабаева.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.