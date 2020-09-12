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Власть

Президент помогает мэрии Бишкека в возвращении незаконно выданных участков земли

«Ведется конкретная работа по возврату Бишкеку былой славы самого зеленого города», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

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Глава государства подчеркнул, что оказывает поддержку столичной мэрии в работе по возвращению городу ранее незаконно выданных участков земли, на которых разбиваются парки.

«Этот процесс был нелегким. Было сильное противодействие нашим усилиям из-за сложных схем коррупции в вопросе выделения участков на территории Бишкека. В свое время были незаконно переданы в частную собственность земли самых необходимых для горожан зон отдыха, социальных объектов, парковых зон. Мы работаем над возвращением этих участков городу», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что мэрии Бишкека оказывается всяческая поддержка, в том числе и политическая, так как ей очень сложно в одиночку справиться с этим вопросом, где замешаны многие влиятельные силы и люди, задействованы большие деньги.

Выделение земли превратилось в свое время в очаг коррупционных схем. Несмотря на сопротивление, мы возвращаем городу его земли. Там строят парки, призванные стать местом отдыха и досуга людей.

Сооронбай Жээнбеков

«Мы ставим препоны таким коррупционным схемам и возвращаем землю столице. Этот процесс я считаю одним из важнейших направлений борьбы с коррупцией», — добавил глава государства.

Президент отметил, что такие шаги предпринимаются не только в Бишкеке, но и в других городах страны, к примеру, аналогичная работа ведется в Оше.

«Собственность народа должна служить народу. Мы твердо будем стоять на страже интересов горожан. Помимо парков, готовится крупный проект по строительству зоны отдыха на площади в 30 гектаров, за пределами Бишкека. Там будут бизнес-центры, дворцы спорта, футбольный, хоккейный стадионы, с 5-7 тысячами парковочных мест. Его реализация станет подарком для наших граждан, особенно для гостей столицы», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164965/
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