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Государству в собственность вернули центральный автовокзал в Алайском районе

Государству в собственность вернули центральный автовокзал в Алайском районе рыночной стоимостью 65 миллионов 350 тысяч сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

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По его данным, установлено, что расположенный в Гульче центральный автовокзал, ранее принадлежащий государственному акционерному обществу «Гулша-автобекети», в свое время незаконно приватизировали.

«Ответственные лица ГАО «Гулша-автобекети» (центральный и единственный автовокзал Алайского района) продали 70 процентов акций государственной компании, которой принадлежали земельный участок площадью 0,42 гектара и административное здание 135 квадратных метров. Далее в сговоре с должностными лицами Гульчинского сельского округа в 2015 году получили правоустанавливающие документы. Сейчас автовокзал работает как общественный рынок, и от аренды торговых точек ежемесячная прибыль около 500 тысяч сомов уходила в частные карманы», — сообщили в ведомстве.

В ГКНБ добавили, что использование объекта не по назначению вызывало недовольство у населения и водителей такси, которые из-за отсутствия автовокзала вынуждено организовывали стихийные точки автостанций на других улицах айыльного аймака Гульча.

В рамках досудебного производства провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате центральный автовокзал с земельным участком и административным зданием добровольно вернули государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292026/
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Государству в собственность вернули центральный автовокзал в Алайском районе