В Оше муниципальную землю за 7 миллионов сомов отдали частнику. Возбуждено дело

В отношении должностных лиц ГУ «Кадастр» возбуждено уголовное дело за незаконную передачу муниципальной земли в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Читайте по теме Мэрия Оша незаконно выделила земельный участок стоимостью 5 миллионов сомов

По ее данным, прокуратура Оша проверила исполнение земельного законодательства. Должностные лица ошского филиала службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства (ранее ошский филиал ГУ «Кадастр»), злоупотребляя своим служебным положением, выдали гражданину государственный акт.

«Земельный участок площадью 171 квадратный метр расположен на улице Нурматова. Материальный ущерб государству составляет 7 миллионов 267 тысяч 500 сомов», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура южной столицы возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Расследование поручили УВД Оша.