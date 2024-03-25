Мэрия прокомментировала снос павильона бишкекчанки

В мэрии Бишкека прокомментировали обращение горожанки, которая сообщила, что муниципалитет хочет снести ее продуктовый павильон.

По информации пресс-службы, сотрудники муниципальной администрации разговаривали с арендаторами. Выяснилось, что у них нет разрешительных документов.

«Направлено письмо в управление по контролю за землепользованием о рассмотрении вопроса законности установки павильона», — сказали в мэрии.

Напомним, ранее в редакцию 24.kg обратилась жительница Бишкека. Она сообщила, что муниципалитет просит освободить земельный участок, где расположен ее продуктовый павильон.

По словам женщины, магазин расположен на пересечении улиц Акиева и Толстого. Он взят в аренду, доход шел на оплату ипотеки и обеспечение детей.

«Недавно возле дома освободился продуктовый павильон, и я, не долго думая, переговорила с владельцами, чтобы взять его в аренду. В начале марта взяли кредит на большую сумму и начали завозить товар. Только у нас пошла торговля, как пришли люди из мэрии и сказали, чтобы мы освободили место, сюда скоро приедет президент, а наш павильон портит вид», — написала читательница.