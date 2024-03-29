15:37
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Общество

Мэрия Бишкека вручила ключи от квартир детям-сиротам

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил ключи от квартир нуждающимся в улучшении жилищных условий по льготной категории «дети-сироты». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, горожанам выдали муниципальные квартиры в Ленинском и Октябрьском районах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Жилищного кодекса КР вне очереди дома предоставляются следующим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства) через местные государственные администрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290219/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия прокомментировала снос павильона бишкекчанки
В Бишкеке прошел общегородской субботник
Мэрия Бишкека провела анализ ДТП с участием автобусов. Что он показывает
Мэр Бишкека проверил работу городских служб. Какие поручения даны
Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики
Перенос автовокзалов. Мэрия Бишкека ответила перевозчикам
Сколько лучей на новом флаге? Пользователи соцсетей и власти продолжают спорить
На бирже труда на улице Толстого установили пункт центра занятости
На площади Ала-Тоо установили юрты. Там проходит ярмарка
Как власти удивляли горожан. Топ-11 событий года в Бишкеке
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Мэр Айбек Джунушалиев объявил в&nbsp;Бишкеке режим&nbsp;ЧС Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС
Опять дожди. В&nbsp;Бишкеке к&nbsp;выходным похолодает Опять дожди. В Бишкеке к выходным похолодает
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Бизнес
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
29 марта, пятница
15:21
Музыкальную школу построят для детей Ак-Суйского района на Иссык-Куле Музыкальную школу построят для детей Ак-Суйского района...
15:18
В ущелье Адыгене волонтеры нашли заблудившихся туристов из России
15:02
#Простофакты. Акылбек Жапаров о расходах бюджета на новый борт № 1
14:53
100 промышленных и 100 социальных объектов откроют в Кыргызстане в 2024 году
14:47
Мэрия Бишкека вручила ключи от квартир детям-сиротам