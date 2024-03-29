Мэрия Бишкека вручила ключи от квартир детям-сиротам

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил ключи от квартир нуждающимся в улучшении жилищных условий по льготной категории «дети-сироты». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, горожанам выдали муниципальные квартиры в Ленинском и Октябрьском районах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Жилищного кодекса КР вне очереди дома предоставляются следующим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства) через местные государственные администрации.