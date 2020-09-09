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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Жогорку Кенеш баллотируется 15 депутатов БГК

На выборы в Жогорку Кенеш идут 15 депутатов БГК. ЦИК опубликовала списки кандидатов.

Как отметили в Бишкекском городском кенеше, председатели постоянных комиссий по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку Бактыбек Абдиев и по местному самоуправлению и работе с общественными организациями Талант Жамгырчиев сложили полномочия.

«В соответствии с законодательством председатели комиссий являются муниципальными служащими и получают зарплату. Председатели других комиссий и депутаты работают на общественных началах», — отметили в БГК.

  • В списке «Мекеним Кыргызстан» четыре депутата БГК: Жанарбек Алымов, Бактыбек Абдиев, Казыбек Эргешов, Асылбек Кадралиев.
  • С «Биримдиком» идут также четыре депутата: Нуржан Тынымсеитова, Куванычбек Конгантиев, Сайдахмат Исмаилов, Алмазбек Уланов.
  • Еще по двое в «Республике» — Гульнара Молдобаева и Мийзамидин Калыков, и «Ыйман нуру» — Аскарбек Куручбеков и Бакыт Шайдуллаев.
  • В «Кыргызстане», «Замандаше» и «Мекенчиле» по одному депутату БГК: Наталья Кулматова, Увазарбек Адылбеков и Талантбек Жамгырчиев.

Выборы в парламент пройдут 4 октября. ЦИК 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвинули 1 тысячу 912 кандидатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164628/
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