Выборы-2020. В суде по жалобе партии «Бутун Кыргызстан» показания дает член ЦИК

В административном суде Бишкека продолжается рассмотрение жалобы партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации политорганизации на выборах.

На заседании в качестве свидетеля дает показания член ЦИК Атыр Абдрахматова. По ее словам, в первоначальном проекте решения было предложено зарегистрировать партию, но в течение перерыва оно было изменено.

Атыр Абдрахматова добавила, что члены ЦИК, включая ее, в бумажном виде со всеми подписями это решение не получили до сих пор. Это противоречит регламенту избирательной комиссии.

«Более того, на заседании 2 сентября решение удовлетворить жалобу экс-омбудсмена Турсунбая Бакир уулу тоже не было принято», — сказала она.

Напомним, что большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.