Выборы-2020. Экс-жена Дмитрия Цоя, чиновники Бакиева. Кто в списке «Ыйман нуру»

4 октября в Кыргызстане пройдут выборы в Жогорку Кенеш. ЦИК утвердила списки 15 партий, допущенных на старт избирательной кампании.

Редакция 24.kg изучила список кандидатов на депутатские мандаты от партии «Ыйман нуру».

Первая десятка

За несколько дней до съезда, на котором должны были утвердить список кандидатов в депутаты, лидер партии Айбек Осмонов сообщил, что покидает политическую организацию и не будет участвовать в парламентских выборах. Решение он объяснил тем, что может помогать Кыргызстану и без депутатского мандата. «У меня большие планы по реализации крупных инфраструктурных проектов», — отметил Айбек Осмонов.

Новым председателем партии стал заместитель министра культуры Нуржигит Кадырбеков.

Фото из интернета. Нуржигит Кадырбеков

Он на второй строчке в списке кандидатов. Нуржигит Кадырбеков приходится двоюродным братом первой леди. При рассмотрении в парламенте скандального закона Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией активно его защищал. Запомнился общественности и тем, что запретил всем операторам телевещания пускать в эфир канал «Апрель».

Возглавил партийный список экс-председатель правления Фонда развития предпринимательства Чингиз Макешов. После кой-ташских событий он создал петицию с требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов в ЖК.

Юрист Динара Ашимова на четвертой позиции. В 2015 году она участвовала в выборах в Жогорку Кенеш от демократической партии «Азаттык». В 2019-м представляла интересы главы МВД Кашкара Джунушалиева в суде против издания «Азия-Ньюс», Азимбека Бекназарова, Кенешбека Дуйшебаева и Ахматбека Келдибекова против «Апреля».

Бывший глава Госагентства архитектуры и строительства Бакытбек Абдиев под номером 7. В феврале 2020 года на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновника и рекомендовал добровольно уйти в отставку.

Что тот и сделал. Бакытбек Абдиев также возглавлял муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура». Во время его работы на этом посту поступало множество жалоб от населения.

Номер 8 — предпринимательница Мээрим Тойгоналиева. Она генеральный директор ОсОО Euphoria Lux («Эйфория Люкс»). По данным www.osoo.kg, одна из учредителей ОсОО «Интел-Линкс», «Гарант Строй Инвест» и «Элиме медиа». Фото из интернета. Мээрим Тойгоналиева

Мээрим Тойгоналиева — бывшая супруга скандально известного Дмитрия Цоя.

Дмитрий Цой владел ОсОО «Интел Линкс», которое много лет обеспечивало Кыргызстан паспортами. Аффилированная с ним компания изготавливала «пустые» водительские удостоверения, в чипах которых, согласно тендерным документам, должна была закладываться информация о владельце транспортного средства.

Сейчас Мээрим Тойгоналиева жена главы Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева. Кстати, его брат, бывший глава Фонда по управлению государственным имуществом, Ренат Тулебердиев тоже был в списке «Ыйман нуру» (№ 13). Но потом отказался от намерения стать депутатом.

В первой десятке и экс-директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при правительстве Учкунбек Ташбаев (№ 9).

Учкунбек Ташбаев обвинялся в коррупции.

После 2012 года на государственной службе не состоял. В 2009-м являлся одним из заместителей главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева. Сейчас, по данным партии, безработный.

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Под номером 10 идет бывший член политсовета партии «Бир Бол» Мамасадык Бакиров. Во время президентства Курманбека Бакиева занимал должность губернатора Ошской области, ушел после событий в апреле 2010 года. В мае того же года Мамасадык Бакиров снова пытался занять прежний пост, ворвавшись со своими сторонниками в здание обладминистрации и заняв кабинет и. о. губернатора области Сооронбая Жээнбекова.

В первую двадцатку входит директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек.

Тридцать седьмую строчку занял президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов. В 2013-2017 годах был замдиректора Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.

Перекочевавшие

В первую десятку партии вошли два депутата Бишкекского городского кенеша. Оба из фракции «Мекеним Кыргызстан».

Режиссер Аскарбек Куручбеков (на третьей позиции) и предприниматель Бакыт Шайдулаев (на пятом месте). Последний является директором и учредителем ОсОО «Медикс Интернейшнл», которое занимается торговлей фармацевтическими препаратами. В БГК он пришел в мае 2019 года вместо Павла Десятникова и возглавил постоянную комиссию по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре. Именно эта комиссии является профильной по скандальному Проекту детальной планировки центральной части Бишкека, утвержденному БГК.

В списке десятки, опубликованном на сайте партии, был еще один «кочевник» из «Мекеним Кыргызстана» Ильичбек Эргешов. Ранее он возглавлял это партийное объединение, а в 2015-2016 годах был вице-мэром Оша. Но уже после регистрации документа в ЦИК он написал заявление о выходе и был исключен из числа претендентов на мандат депутата ЖК.

На 15-й строчке еще один член партии «Мекеним Кыргызстана» — спикер Кара-Балтинского городского кенеша Алмаз Аалыев. От этой партии в 2016 году в Ошский горкенеш баллотировалась Айпери Муратбек кызы. Сейчас она на 16-й позиции в «Ыйман нуру». Сменили партию и депутаты Таласского и Кара-Суйского городских кенешей — Нуркан Момунбеков и Болотбек Маматоморов.

Строители и предприниматели

Почетный консул Республики Фиджи в Кыргызстане Нурлан Бактыбаев расположился на 11-м месте. Он является генеральным менеджером в компании «Берен-Курулуш», которую возглавляет его отец Нурсейит Бактыбаев.

Фото из социальных сетей. Нурлан Бактыбаев

Юрист ОсОО «Кыргыз Каганат» Сюита Эрмаматова занимает 12-ю строчку.

Организация владеет одной из крупнейших в Кыргызстане строительных компаний «Ихлас», асфальтобетонным заводом, компанией «Ихлас Бетон» и проектным институтом «Ак-Башат».

Сюита Эрмаматова работала судьей Московского и Октябрьского районных судов.

Под № 24 Дамира Молдоярова, генеральный директор ОсОО «Кызыл-Ордо строй маркет». В 2018 году награждена медалью «Данк» за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и духовного потенциала Кыргызстана, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь Дня независимости КР.

Еще один представитель строительного бизнеса — Токтосун уулу Бердаалы. Он заместитель директора ОсОО «Строй Инвестком». В списке — под № 31.

Имя кандидата и директора стройкомпании «ТК-Сити» Каната Токторова бишкекчанам стало известно в 2013 году, когда бывший глава государства Алмазбек Атамбаев решил посадить возле филармонии саженцы сакуры, подаренные ему в Японии.

Однако выяснилось, что участок возле монумента «Эл Кут» в 2007 году был предоставлен во временное пользование ОсОО «Эйшн Инвестмент Групп».

Им руководил Канат Токторов. Владела компания землей недолго. Участок вернули городу, а ОсОО было ликвидировано. В списке партии кандидат числится безработным. Его порядковый номер — 43.

Предпринимательница, владелица и руководитель предприятия «Аселим» Аселья Алымбаева находится на 52-м месте. Ее компания занимается производством одежды.

А под № 48 — директор ОО «Аяр Зат», основатель дизайнерской студии Чынара Мамажакыпова.

Журналисты и преподаватели

Под № 22 — журналист, директор «Марва ТВ» Карыбек уулу Улукбек. В 2015 году уже баллотировался в парламент от партии «Замандаш». Как и еще один претендент на депутатский мандат — Кубанычбек Турдукожоев. В списке он значится как безработный. По данным СМИ, в 2007 году он возглавлял филиал «Рудник Солтон-Сары» ОАО «Кыргызалтын».

Вместе с «Ыйман нуру» на выборы идет журналист, бывший руководитель пресс-службы правительства Назира Ахмедова.

На 99-м месте еще один журналист — ведущий «Ош Пирима» Кирилл Степанюк. В 2015 году он баллотировался от партии «Конгресс народов Кыргызстана».

На 32-м месте учитель музыки школы-лицея № 13 Инабат Усувалиева, № 80 у учителя средней школы № 3 Бишкека Бурмы Акматалиевой, начальник учебно-информационного управления КГУСТА, кандидат технических наук Рыскулбек Жумабаев идет в списке под № 83.

Депутаты местных кенешей

Элеонора Сыйданова — единственная женщина-депутат в Беловодском айыльном кенеше. В списке «Ыйман нуру» она на 44-й позиции.

Фото из интернета. Элеонора Сыйданова

На 69-м месте глава Новопавловского айыл окмоту Нурболот Мурзакматов. В 2015 году он был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата от политической партии «Кыргызстан», но потом написал заявление об исключении из списка.

Депутат Чуйского районного кенеша, директор ОО «Герои седьмого апреля» Асан Карымшаков на 92-м месте.

Безработные

В списке числится 31 безработный. Безработный Дастан Темирбаев (№ 51), по данным www.osoo.kg, является директором ОсОО «АДКБ», которое занимается предоставлением услуг гостиницам, и соучредителем ОсОО «Умар Ойл», занимающимся оптовой торговлей прочим топливом, смазочными материалами, техническими маслами и другими.

Еще одни безработный — Фархат Юлбасаров возглавляет ОсОО «ФМШ» (добыча каменного угля) и «ЛАЙН СТОУН ФАНСИН» (добыча отделочного и строительного камня). Он на 59-й строчке списка.

Фархат Юлбасаров в 2013 году подозревался в разбойном нападении на бизнесмена в Оше, когда было похищено более $4 миллионов.

Тогда на защиту обвиняемых встали правозащитники, утверждая, что те подверглись пыткам со стороны милиции.

Амантур Сооронбаев на 85-м месте. Он является директором компании «Григорьев В.Ю.», которая занимается производством огнеупоров.

Номер 34 у Маматкадыра Тиллебаева. Он является директором ОсОО MIK, которое занимается добычей природных драгоценных и полудрагоценных камней. В 2015-м шел на выборы вместе с партией «Республика — Ата Журт», был под № 118.