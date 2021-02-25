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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Партия «Ыйман нуру» определилась со списком кандидатов в БГК

Сегодня в Бишкеке прошла региональная конференция партии «Ыйман нуру», которая намерена участвовать в выборах депутатов городского кенеша. Об этом 24.kg сообщили в штабе.

По его данным, президиум политической организации огласил программу. Отмечается, что члены партии разработали ее комплексно и она касается развития города.

«Программа нацелена на основные приоритеты — сделать город чистым, безопасным и удобным для граждан и гостей столицы. Программа была представлена в восьми разделах в виде обозначения проблем и путей их решения», — проинформировали в штабе.

Стало известно, что предвыборный список «Ыйман нуру» возглавит Аскарбек Куручбеков.

«Самые лучшие дни для нашего государства еще впереди. Самые лучшие дни процветания, прогресса и те дни, которыми мы будем гордиться, для Кыргызстана впереди», — сказал лидер партии Нуржигит Кадырбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184686/
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