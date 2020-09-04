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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. БДИПЧ/ОБСЕ направила наблюдателей в Кыргызстан

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра Азизбека Мадмарова с главой миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Томасом Босерупом. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ прибыла в Кыргызстан для наблюдения за парламентскими выборами и планирует направить 24 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей.

Участники встречи обсудили вопросы организации работы международных наблюдателей. В частности, Босеруп рассказал, что, несмотря на пандемию, ОБСЕ приняла решение направить в Кыргызстан уже 12-ю миссию по наблюдению за выборами, так как организация «продолжает поддерживать демократические процессы в Кыргызстане».

Азизбек Мадмаров сообщил, что международные наблюдатели были приглашены Кыргызстаном для «обеспечения широкого и открытого наблюдения за выборами».
Ссылка: https://24.kg/vlast/164135/
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