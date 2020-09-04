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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Что формирует мнение кыргызстанцев о партиях и кандидатах (итоги соцопроса)

Большинство кыргызстанцев признались, что мнение уважаемых в обществе людей оказывает наибольшее влияние на их собственное при обсуждении политических партий или кандидатов. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института.

С 6 по 15 августа через мобильные и стационарные телефоны были опрошены 1 тысяча 223 кыргызстанца в возрасте от 18 лет и выше. Интервью проводилось на кыргызском (63 процента), русском (35 процентов) и узбекском (2 процента) языках.

На вопрос, что оказывает наибольшее влияние на ваше мнение о политических партиях или кандидатах, 66 процентов участников социологического исследования указали мнение уважаемых людей.

62 процента ответили, что собственное мнение формируется после встреч с политиками. 60 процентов респондентов указали дебаты между кандидатами, политиками. Столько же опрошенных назвали информацию в социальных сетях.

Мнение о кандидате или политике также формируется после визита домой представителей партии (такой ответ дали 56 процентов опрошенных).

На формирование мнения влияет и раздача еды/продовольствия (54 процента опрошенных).

Рекламные ролики в СМИ, по результатам исследования, оказывают влияние на мнение о кандидатах и партий у 51 процента респондентов.

57 процентов респондентов указали, что брошюры и буклеты, лозунги и плакаты, а также надписи на транспортных средствах не оказывают влияния на их мнение о политических партиях или кандидатах.

Исследование профинансировано Агентством США по международному развитию (USAID).

Отметим, что тематика опроса касалась экономических и политических вопросов, предстоящих выборов и борьбы с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163968/
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