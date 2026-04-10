Регистрация кандидата по избирательному округу № 19 Рамиса Джунусалиева отменена

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 10 апреля, рассмотрела заявление кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 19 Рамиса Джунусалиева и приняла решение об отмене его регистрации в качестве кандидата в депутаты ЖК.

С заявлением об отказе от участия в выборах кандидат обратился в ЦИК КР 10 апреля 2026 года.

После заявления Абдылдабека Эгембердиева о сдаче мандата его место в Жогорку Кенеше, согласно итогам выборов, должен был занять Рамис Джунусалиев. Однако он находится в СИЗО ГКНБ по делу о мошенничестве, поэтому мандат, вероятно, перейдет следующему кандидату — Улану Сариеву.

Напомним, президента Федерации кок-бору Кыргызстана Рамиса Джунусалиева задержали по подозрению в мошенничестве, о чем ранее сообщал пресс-центр ГКНБ.
