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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Верховном суде началось разбирательство по партии «Кыргызстан»

В Верховном суде началось рассмотрение кассационной жалобы ЦИК на решение административного суда Бишкека, принятого 27 августа и признавшего возврат документов партии «Кыргызстан» недействительным. 

Представители ЦИК отметили, что административный суд вынес необоснованное и необъективное решение в пользу политобъединения. Они уточнили, что изначально ЦИК не принимала документы партии для регистрации, так как они были поданы посторонним лицом, а не официально уполномоченным представителем, как того требует избирательное законодательство, и с опозданием. Партии также не выдано письменное уведомление о том, что материалы приняты к рассмотрению. 

Юристы, представляющие интересы партии, парировали: в законе нет нормы, согласно которой именно уполномоченный должен принести документы, и у сотрудника секретариата, который сдал бумаги в ЦИК вместо уполномоченной Эльвиры Абильдаевой, которая заболела в тот день, была соответствующая доверенность. 

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163735/
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