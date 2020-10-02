Партия «Кыргызстан» № 15: Победим вместе!

Лидер политической партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев обратился к народу Кыргызстана.

Уважаемые кыргызстанцы!

Результаты предстоящих парламентских выборов определят будущее страны. Кто придет в законодательную ветвь власти? Какие партии составят коалиционное большинство и как будет формироваться исполнительная власть? Кто будет руководить правительством и каков будет его состав? Будет ли расти экономика и улучшаться жизнь людей? Все это станет известно по результатам предстоящих выборов. Поэтому все в руках народа.

Не нужно думать, что ваш голос ничего не решит, или голосовать за кого-то по просьбе вашего земляка, знакомого или родственника! Давайте вместе начнем писать историю страны с чистого листа, выбрав от всего сердца по-настоящему достойную партию.

Дорогие соотечественники!

Пандемия, охватившая мир, стала и для нашей страны испытанием. Однако все мы были свидетелями единства и стойкости нашего народа в борьбе с невидимым врагом.

Теперь перед всеми нами стоит задача поднять экономику страны и улучшить жизнь людей. Следовательно, нам нужно меньше заниматься политикой и сосредоточиться на экономических и социальных вопросах.

В составе партии «Кыргызстан» ряд видных представителей реального сектора экономики, политики, а также общественных деятелей. Они знают основы социально ответственного предпринимательства. Это особенно важно в условиях пандемии, сопровождающейся экономическим кризисом.

Мы хотим, чтобы Кыргызстан стал сильным и стабильным государством, основанным на благополучии каждого гражданина. Развитие страны невозможно без единства и взаимоподдержки всех членов общества.

Будущее страны и благополучие людей должны быть основными ценностями!

Дорогие избиратели!

Нам нужна ваша поддержка и мандат доверия, чтобы провести необходимые реформы и вывести страну из кризиса. Если вы будете доверять нашей партии, мы сможем полностью реализовать нашу программу «Эл үчүн». Мы возьмем на себя ответственность перед обществом и достигнем поставленных целей.

Голосуя за партию «Кыргызстан», вы внесете свой вклад в реализацию наших целей — верховенство закона, развитие экономики страны, создание новых предприятий, сокращение числа неэффективных чиновников, искоренение коррупции.

Приходите 4 октября на избирательные участки и отдайте свой голос созидательной политической партии «Кыргызстан»!

Сделайте правильный выбор! Построим процветающий Кыргызстан вместе с вами!

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).