10:52
USD 79.68
EUR 93.53
RUB 1.03
Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Партия «Кыргызстан» не будет оспаривать решение ЦИК об отмене итогов выборов

Партия «Кыргызстан» не будет оспаривать решение ЦИК об отмене итогов выборов. В Верховном суде 24.kg сообщили, что заявление не поступало.  

Уточняется, что по состоянию на 15 октября в производстве высшего судебного органа нет кассационных жалоб по избирательным спорам на судебные акты суда первой инстанции.  В ЦИК также подтвердили, что уведомлений из суда о подаче иска не получали.

6 октября ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными. Это произошло под давлением тысячи митингующих, которые вышли на Старую площадь 5 октября в знак протеста против грубейшего нарушения избирательного законодательства и фальсификации итогов кампании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169370/
просмотров: 788
Версия для печати
Материалы по теме
Статус: все тревожно. Когда в Кыргызстане будут выбирать депутатов и президента
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» оспаривает решение ЦИК в Верховном суде
Какие партии смогут участвовать в новых парламентских выборах? Ответ ЦИК
Вопрос по мандату Текебаеву остается открытым: в ЦИК не смогли собрать кворум
Эмомали Рахмон одержал оглушительную победу на выборах президента Таджикистана
В Таджикистане прошли выборы президента
Когда и как пройдут повторные выборы в ЖК. Ответ Садыра Жапарова депутатам
Суд не удовлетворил иск правозащитников против ЦИК
ЦИК назначит повторные выборы в Жогорку Кенеш до 6 ноября
Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. При каких условиях
Популярные новости
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Где милиция? Часть митингующих со&nbsp;Старой площади направилась к&nbsp;госрезиденции Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
15 октября, четверг
10:50
В Бишкеке сторонники премьера Садыра Жапарова вновь собираются на митинг В Бишкеке сторонники премьера Садыра Жапарова вновь соб...
10:45
Срок полномочий парламента VI созыва истек. Но они продолжат работу
10:36
Партия «Кыргызстан» не будет оспаривать решение ЦИК об отмене итогов выборов
10:22
Соблюдайте санитарные нормы. ВОЗ предсказала рост смертности из-за коронавируса
10:20
COVID-19. В мире заразились 38,4 миллиона, умерли — более 1 миллиона человек