Партия «Кыргызстан» не будет оспаривать решение ЦИК об отмене итогов выборов. В Верховном суде 24.kg сообщили, что заявление не поступало.

Уточняется, что по состоянию на 15 октября в производстве высшего судебного органа нет кассационных жалоб по избирательным спорам на судебные акты суда первой инстанции. В ЦИК также подтвердили, что уведомлений из суда о подаче иска не получали.

6 октября ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными. Это произошло под давлением тысячи митингующих, которые вышли на Старую площадь 5 октября в знак протеста против грубейшего нарушения избирательного законодательства и фальсификации итогов кампании.