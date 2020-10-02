300 человек торжественно вступили в партию «Кыргызстан»

В Бишкеке 2 октября 300 человек получили партийные билеты политической партии «Кыргызстан». Торжественное мероприятие состоялось при участии основателя партии «Кыргызстан» Шаршенбека Абдыкеримова и лидера партии Канатбека Исаева.

«Радует, что наши ряды пополняются людьми, которые готовы служить народу Кыргызстана. Уверен, с вашим вступлением партия «Кыргызстан» станет еще сильнее и добьется большего. Доверие людей к нашей партии очень высокое. Поэтому 4 октября мы должны победить и создать условия для решения наболевших вопросов, имеющихся в нашем государстве. То, как мы этого будем добиваться, подробно расписано в нашей программе. Мы должны войти в парламент и вместе работать на благо нашего народа и нашей страны», — сказал Канатбек Исаев, обращаясь к однопартийцам.

Примечательно, что в партию вошла и пара молодоженов, которым лидер «Кыргызстана» вручил партийные билеты. По его словам, отношения супругов будут такими же стабильными и прочными, как и партия «Кыргызстан».

В свою очередь председатель штаба благословил пару и пожелал молодым счастливого пути и семейного счастья.

В настоящее время в составе партии «Кыргызстан» значатся более 40 тысяч человек.

Партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020 г.).