Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих

Вопрос об увеличении квоты на трудоустройство граждан Кыргызстана в Великобритании для сезонных работ просят решить власти страны. Об этом стало известно по итогам встречи председателя комитета по международным делам Жогорку Кенеша Эльвиры Сурабалдиевой с послом Великобритании Николасом Боулером.

Стороны отметили положительный социально-экономический эффект от реализации программы сезонных работ для экономик двух стран.

По словам Эльвиры Сурабалдиевой, помимо трудовой миграции, кыргызская сторона заинтересована в продвижении английского языка и расширении академических обменов.

Приоритетным направлением также названо практическое межпарламентское сотрудничество, в частности, заимствование британского опыта в вопросах парламентского контроля и регламента.

В свою очередь Николас Боулер подтвердил заинтересованность королевства в содействии активизации взаимных визитов и укреплению контактов между парламентами двух государств.