Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Кыргызстан»: в Токмаке вышли на митинг

Жители Токмака вышли на митинг, чтобы поддержать партию «Кыргызстан». Видео на своей странице Facebook опубликовал пользователь Темирлан Орозов.

На видео люди, одетые в футболки с логотипом партии, скандируют: «Мы против решения ЦИК!»

Участники акции держат плакаты с надписями: «Мы не нарушали закон», «Требуем справедливого суда», «Мы за честные выборы».

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК.

Представители партии заявили на суде, что у Центризбиркома нет полномочий возвращать документы, если он принял их для регистрации.