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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Председатель ЦИК напомнила Тилеку Токтогазиеву о правилах приличия

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова напомнила члену партии «Ата Мекен» Тилеку Токтогазиеву о правилах приличия.

Сегодня члены рабочей группы по приему и проверке документов от политорганизаций, участвующих в выборах, озвучили свои замечания к партиям, сдавшим материалы накануне.

Документы трех партий — «Биримдик», «Реформа» и «Кыргызстан» — еще проверяются.

Тилек Токтогазиев предложил выяснить, кто исправил время в регистрационном журнале и кто расписался за уполномоченного представителя партии «Кыргызстан».

Но Нуржан Шайлдабекова попросила не устраивать здесь собственное расследование, никого не оскорблять подозрениями. «Я понимаю, что вы, Тилек, первый раз участвуете в выборах, у нас специально проводятся тренинги для партий и их членов по изучению выборного законодательства. С 12.00 до 14.00 каждый четверг», — сказала глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163279/
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