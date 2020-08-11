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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя погибшей студентки Медицинской академии Адинай Мырзабековой новому Парку здоровья в Бишкеке в память о медиках и волонтерах, внесших неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, новая зона отдыха появится в южной части столицы. Сегодня его посетил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил самоотверженный труд медицинских работников, добавив, что нет людей, не обращающихся за помощью к врачам.

«Их работа незаметна глазу. Но в борьбе за самое дорогое — жизнь — мы все молимся Богу и ждем помощи от врачей. В эти тяжелые дни на них увеличилась нагрузка и ответственность за жизни людей. Еще раз выражаю глубокую благодарность нашим медикам», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что каждое время имеет своих героев. Герои сегодняшних дней — это наши медики.

«Современники стремятся увековечить память своих героев. Мы тоже желаем, чтобы память об Адинай сохранилась на долгие годы.

Пусть каждый из нас, приезжая в этот парк, отдает дань памяти Адинай и нашим героическим врачам. Адинай, мечтая стать медиком, отдала жизнь на передовой.

Сооронбай Жээнбеков

«Я преклоняюсь перед ее родителями, которые воспитали такую дочь. Выражаю глубокие соболезнования ее родителям и близким», — отметил глава государства.

Президент также коснулся вопроса озеленения столицы. Он подчеркнул, что работы по возврату в государственную собственность незаконно выданных парковых земель, озеленению территорий, строительству новых парковых зон и созданию комфортных условий для досуга граждан будет продолжена не только в Бишкеке, но и по всей стране.

Представители Федерации Street Workout сообщили Сооронбаю Жээнбекову, что в ближайшие недели с учетом текущей эпидемиологической ситуации планируют провести спортивные соревнования без зрителей с использованием цифровых технологий. Они попросили его оказать содействие в организации мероприятия.

Сооронбай Жээнбеков поддержал идею и отметил, что соответствующие государственные органы обязательно помогут.

Напомним, студентка пятого курса КГМА Адинай Мырзабекова работала добровольцем во временном стационаре, организованном в отеле Discovery. По предварительным данным Минздрава, девушка скончалась от двусторонней пневмонии. Она посмертно награждена медалью «Эрдик».

Площадь нового парка составляет более 8 гектаров. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт. На сегодня все работы завершены, в ближайшее время парк будет сдан в эксплуатацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162202/
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